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Велика БританіяТуризм

Оголошено найкращі та найгірші туристичні пам’ятки Лондона у 2022 році

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Оголошено найкращі та найгірші туристичні пам'ятки Лондона у 2022 році

Свіжий рейтинг історичних пам’яток Лондона, який не один десяток років є столицею олігархів, опубліковано порталом My London. Топ складений на основі опитування туристів про загальне співвідношення ціни/якості, клієнтоорієнтованості та відсутність натовпів.

Згідно з народною оцінкою, список знакових місць британської столиці очолила виставка «Тауерський міст» або музей «Тауер». Дивовижне місце, розташоване на однойменному мосту, дозволяє туристам заглянути в середину однієї з головних визначних пам’яток Лондона. Відвідувачі входять через одну вежу, прогулюються високою доріжкою з панорамним виглядом і скляними підлогами на висоті 42 м, перш ніж спуститися до іншої вежі. Вартість квитка – близько 500 гривень.

Останній рядок рейтингу зайняв Кенсінгтонський палац – він був визнаний найгіршою історичною пам’яткою столиці Великобританії. Вхід в офіційну резиденцію принца Вільяма, Кейт Міддлтон та їхніх дітей коштує 850 гривень, але опитані зазначили, що це не найкраще співвідношення ціни та якості.

У період з квітня по травень 2022 року було опитано 2.944 учасники. Їм дозволялося коментувати кілька напрямків з оцінками зірок, заснованими на 6719 враженнях. Однак не всі історичні топові місця Лондона потрапили до списку, і деякі помітні недогляди включають Британський музей та Музей Вікторії та Альберта.

Отже, загальний рейтинг визначних пам’яток наступний:

  1. Виставка “Тауерський міст”
  2. Вестмінстерське абатство
  3. Лондонський Тауер
  4. Палац Хемптон-Корт
  5. Будинки парламенту
  6. Старий Королівський військово-морський коледж Грінвіч
  7. Сомерсет-Хаус
  8. Кенсінгтонський палац

За межами Лондона абатство Фонтанів у Йоркширі та Королівська яхта Britannia в Единбурзі визнані найкращими історичними пам’ятками Великобританії. Королівська яхта Britannia вже вдруге очолює рейтинг чемпіонів серед туристів.

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