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Новий челендж туристів із оголеними селфі викликав скандал у британських фермерів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Новий челендж туристів по голих селфі викликав скандал у фермерів

Новий челендж туристів по голих селфі викликав скандал — фермери-власники закликали туристів не займатися нудизмом на полях соняшника. Про це повідомляє британська преса з посиланням на вірусне відео у соцмережах.

Йдеться про ферму Stoke Fruit Farm, розташовану на острові біля південного узбережжя Англії. Вона є сімейною фермою, яка працює протягом чотирьох поколінь на 350 акрах землі. У тому числі туристам відкритий доступ на велике поле соняшника, яке в пору цвітіння приваблює любителів селфі. Але схоже туристи відплатили фермерам великою невдячністю, затіявши «оголений» челендж.

«Будь ласка, залишайтеся одягненими, коли ви у нас фотографуєтеся у соняшниках. У нас сімейна зона, і нам не потрібні проблеми. Тим часом, все більше зростає кількість повідомлень про зйомки оголених людей, і це не повинно відбуватися під час наших публічних сесій, будь ласка!», — заявили фермери.

Заяву вони, зважаючи на все, супроводили «оголенням», чим привернули додаткову увагу туристів. Вони почали відзначати своїх друзів із коментарем: «Це був ти?» – Що додали ролику переглядів.

Нагадаємо, що це не останнє безумство, яке поширюється серед туристів соцмережами. Останньою “фішкою” була реклама гарної засмаги за допомогою вилитого на шкіру пива. Що експерти-медики назвали марним і навіть небезпечним заняттям.

Тим, кому важливий здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Дієтолог назвав 5 речей, які треба робити перед тим, як пити каву вранці».

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