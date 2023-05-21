Найпопулярніше містечко Австрії вирішило радикально боротися з любителями селфі поставивши дерев’яну огорожу

Мальовниче австрійське містечко Халльштатт (Hallstatt), яке давно вже намагається боротися з овертуризмом, вирішило поставити огорожу на популярній фотолокації, щоб туристи не робили там селфі.

Мер містечка Олександр Шойц пояснив такі заходи тим, що місцеві жителі просто хочуть, щоб їх дали спокій, пише Express.

Поки що там встановлено тимчасову дерев’яну огорожу, остаточне рішення про її долю буде ухвалено після громадських обговорень.

Місцеві жителі скаржаться, що туристи натовпами стікаються на ту саму локацію, з якої виходить знаменитий краєвид на міську церкву Халльштатта, який ви напевно бодай раз бачили на листівках. У підсумку, там неможливо пройти.

Халльштатт проти надмірного туризму

Халльштатт на півночі Австрії є одним із найбільш відвідуваних місць країни. Крихітне село з населенням менше 800 мешканців, розташоване на скелі на березі мальовничого озера, щорічно відвідують близько мільйона туристів.

Усі місцеві жителі займаються рибальством чи туризмом. Але навіть незважаючи на величезні прибутки від туризму, кілька років тому Халльштатт офіційно заявив, що він не витримує таких потоків туристів.

Щоб боротися із надмірним туризмом, у Халльштатті вирішили запровадити ліміт на кількість туристичних автобусів із великими екскурсійними групами, яким буде дозволено заїжджати до села. Містечку цілком вистачає тих туристів, які заїжджають сюди власним автотранспортом або на поїздах, які курсують сюди кілька разів на день.

Зазначимо, австрійське містечко – це не перша популярна локація, яка вирішує боротися з шанувальниками селфі. Так, нещодавно в рибальському містечку Портофіно в Італії вирішили ввести штрафи в 275 євро для туристів, які “тиняються без діла” або надто довго затримуються заради фото на популярних локаціях. Такі локації тепер позначені як червоні зони чи зони “без очікування”.