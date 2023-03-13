Названо сім популярних туристичних локацій, де заборонено селфі

Фотоексперти ParrotPrint назвали сім популярних серед туристів місць, де заборонено робити селфі.

Як пише The Sun, за порушення заборони мандрівникам можуть загрожувати штрафи.

7 популярних туристичних локацій, де заборонені селфі

1. Зоопарки Нью-Йорка. По всьому місту заборонено фотографуватися з будь-якими великими кішками у зоопарках, на карнавалах та в цирках, а будь-який упійманий порушник буде оштрафований на суму до 1000 доларів. Заборона була введена у 2014 році через зростання кількості “тигрових селфі” – таким чином його ініціатори хотіли зупинити експлуатацію тварин.

2. Будинок коштовностей, Лондонський Тауер. Заборона введена з міркувань безпеки, а її дотримання контролюють як охоронці, так і камери відеоспостереження.

3. Памплона, Іспанія. Це місто відоме як місце проведення сумнозвісного “Забігу бугаїв”. Кожен, хто буде спійманий за селфі з биками, буде оштрафований на 3000 євро через порушення техніки безпеки.

4. Музей Ван Гога, Амстердам. Знаменитий музей заборонив як селфі, так і інші фотографії на своїй території. Там заявили, що постійне фотографування заважає насолоджуватися мистецтвом.

5. Сікстинська капела, Ватикан. Тут також заборонено і селфі, і будь-які інші фотографії. Річ у тому, що японська Nippon Television Network, яка в 1980 році профінансувала реконструкцію капели, як одна з умов виставила наявність ексклюзивних прав на фото всередині.

6. Саудівська Аравія. У консервативній мусульманській країні заборонено фотографувати під час паломництва до Мекки – це вважається неповагою, оскільки люди тут здійснюють святу подорож та акт поклоніння.

7. Озеро Тахо, Каліфорнія. Тут туристам заборонено робити селфі через дикі тварини. Місцева влада ввела заборону через побоювання, що люди можуть підійти надто близько до ведмедів у цьому районі, щоб зробити селфі.

Як раніше повідомляв DIP, селфі входять до списку найпоширеніших причин смертей туристів у відпустці, так у Бразилії, під час селфі, турист упав у водоспад Ігуасу, подробиці тут.