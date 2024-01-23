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ІталіяТуризм

В Італії туристів почали штрафувати на 275 євро за селфі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
В Італії туристів почали штрафувати на 275 євро за селфі

Мальовничі італійські містечка на узбережжі напередодні високого сезону анонсують масову боротьбу з поганими звичками туристів, що заважають місцевим жителям. В Італії туристів почали штрафувати на 30 тисяч за селфі. Про нову міру заявило місто Позітано на узбережжі Амальфі в Італії.

Мальовнича дорога, що в’ється по краю берега, на тлі схилів і місцевої архітектури так і манить туристів сфотографувати себе. Але це може дорого коштувати. Як повідомляє видання Sun, місцева влада ввела штрафи для туристів, які перешкоджають руху транспорту, щоб зробити селфі. Штрафи будуть введені в пік сезону, причому плата за селфі в недозволених місцях складе 275 євро

Нагадаємо, що раніше аналогічні заходи анонсувало й інше мальовниче італійське містечко — Портофіно. Там мерія запровадила «червоні зони», де селфі заборонено. В основному червоні зони знаходяться між площею Мартірі дель Оліветта і набережною Калата Марконі, на півночі, а також між площею і пірсом Умберто I на півдні. Обмеження діють із 10:30 до 18:00», – пише видання.

Нагадаємо, що згідно з деякими дослідженнями селфі виявилося не лише шкідливою, а й небезпечною звичкою. Читайте про це у матеріалі «Селфі туристів виявилися більш смертоносними, ніж напади акул».

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