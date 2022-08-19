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Велика БританіяТуризм

Лондон занурюється в середньовіччя: місто буде повністю паралізоване через масові страйки транспортників

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Лондон занурюється в Середньовіччя: місто буде повністю паралізоване

Страйки на землі, під землею, а також сильні шторми у повітрі практично повністю паралізували «туристичне життя» в одній із найбільших європейських столиць. Йдеться про Лондон. Найближчими вихідними це місто буде буквально паралізоване і занурене в хаос Середньовіччя: тисячі робітників у галузі громадського транспорту — залізнична компанія Network Rail, лондонське метро та автобуси намітили на суботу-неділю масові страйки.

У місцевих ЗМІ публікують масові розклади, що і де працюватиме, що страйкуватиме, але спільна порада одна — по можливості, не подорожувати ні Лондоном, ні його околицями. Про страйк оголосили Члени профспілки залізничників, морських і транспортних компаній (RMT), Асоціації найманих працівників транспорту (TSSA) і Unite — всі вони братимуть участь у страйку після того, як переговори про зростання заробітної плати не змогли вийти з глухого кута. У результаті стануть щонайменше 50% залізниць навколо Лондона, а також лондонське метро і як мінімум один автобусний оператор.

При цьому протести почалися вже в четвер і триватимуть щонайменше по неділю. А експерти побоюються, що «ефект доміно» аукатиметься щонайменше тиждень.

Хаос також доповнюється природним чинником: феноменальна спека залишає Європу «з громом і блискавками» у буквальному значенні — шторми, зливи та ураганні вітри накрили як європейські курорти, так і Велику Британію. З середи вже було скасовано частину рейсів в аеропорту Гатвік через погані погодні умови як на півдні Англії, так і в Європі.

Судячи зі скарг туристів у соцмережах, багато хто про те, що їхній рейс скасовано, дізнавалися в останній момент — вже в аеропорту, а то й уже в літаку. Один турист поскаржився, що йому довелося три години просидіти в лайнері, перш ніж повідомили, що літак нікуди не полетить. Серед тих, хто скасував свої рейси, практично всі популярні туристичні бюджетні перевізники – EasyJet, Ryanair, British Airways, Vueling і Wizz Air.

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