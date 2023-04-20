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Велика БританіяТуризм

Летів як король: Турист із Британії викупив літак за 130 фунтів стерлінгів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Летів як король: Турист із Британії викупив літак за 130 фунтів стерлінгів

Британський мандрівник придбав дешевий квиток на рейс і опинився у казкових умовах: чоловік був єдиним пасажиром на борту і бортпровідники ставилися до нього, як до короля, передає Daily Star.

За інформацією видання, 65-річний Пол Уілкінсон летів із португальського Фару до Белфасту літаком авіакомпанії Jet2.

“Цей політ чоловік не забуде ніколи: екіпаж поводився з ним, як з “членом королівської родини”. Підлога отримала VIP-обслуговування на борту, “начебто летів на власному приватному літаку”. Пасажир був вражений, коли, підійшовши до виходу на посадку, виявив, що він єдиний у черзі в літак.

Летів як король: Турист із Британії викупив літак за 130 фунтів стерлінгів

Він навіть запитав співробітників аеропорту, чи його рейс було затримано чи скасовано, але вони повідомили йому, що літак збирається злетіти, оскільки Пол – єдиний пасажир, який забронював квиток на рейс”, – розповідає джерело.

“Я подумав, що вони сміються з мене. Я думав, що спізнився або приїхав надто рано. Я весь час думав, що вони зараз скажуть, що мій рейс був скасований”, – поділився своїми переживаннями Вілкінсон.

На цьому пригоди чоловіка лише починалися: на його подив, у двоповерховому автобусі до літака був лише він та водій. Потім стюардеси сказали, що пасажир може посісти будь-яке місце у літаку.

“Скоріше за все, таке ніколи більше не повториться”, – поділився емоціями вражений чоловік.

Летів як король: Турист із Британії викупив літак за 130 фунтів стерлінгів

Щасливий мандрівник розтягнувся в першому ряду і навіть встиг поговорити з капітаном перед зльотом. Стюардеси називали його “король Пол” протягом усього польоту.

“Це просто здавалося неправильним. Я думав, що будь-якої хвилини вони скажуть, що рейс скасували і сталася плутанина. Я запитав, чи не жартують вони, але вони сказали, що літак повністю належить мені, я можу робити що хочу і просити що хочу .

Сервіс був неперевершеним. Я жартома попросив повернути гроші за місце, яке я забронював. Це було просто нереалістично”, – доповнив британець.

За свій тригодинний VIP-переліт Пол заплатив лише 130 фунтів стерлінгів. За його визнанням, усі три бортпровідниці “працювали тільки на нього”:

“Це було чудово, адже вони були у мене на посилках. Тепер я розпещений. Наступного разу, сідаючи в літак, я спитаю, скільки людей на борту”, – жартує британський пенсіонер.

Підлога прямувала до Белфасту після гольф-відпустки в Португалії, щоб зустрітися зі своєю 52-річною дружиною Деборою на сімейному заході.

“Дружина розповіла, що їй було тісно на іншому рейсі, а я летів власним приватним літаком. Я думаю, таке буває лише раз у житті.

Рейс відвіз відпочиваючих до Португалії, а повернутися до Британії не було кому. Мені пощастило, що треба було їхати до Белфасту”, – резюмував свою несподівану VIP-пригоду пасажир.

“Ми дуже раді, що містер Уїлкінсон зміг оцінити наше неперевершене обслуговування клієнтів у VIP-стилі”, – заявив журналістам представник авіакомпанії.

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