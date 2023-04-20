Летів як король: Турист із Британії викупив літак за 130 фунтів стерлінгів

Британський мандрівник придбав дешевий квиток на рейс і опинився у казкових умовах: чоловік був єдиним пасажиром на борту і бортпровідники ставилися до нього, як до короля, передає Daily Star.

За інформацією видання, 65-річний Пол Уілкінсон летів із португальського Фару до Белфасту літаком авіакомпанії Jet2.

“Цей політ чоловік не забуде ніколи: екіпаж поводився з ним, як з “членом королівської родини”. Підлога отримала VIP-обслуговування на борту, “начебто летів на власному приватному літаку”. Пасажир був вражений, коли, підійшовши до виходу на посадку, виявив, що він єдиний у черзі в літак.

Він навіть запитав співробітників аеропорту, чи його рейс було затримано чи скасовано, але вони повідомили йому, що літак збирається злетіти, оскільки Пол – єдиний пасажир, який забронював квиток на рейс”, – розповідає джерело.

“Я подумав, що вони сміються з мене. Я думав, що спізнився або приїхав надто рано. Я весь час думав, що вони зараз скажуть, що мій рейс був скасований”, – поділився своїми переживаннями Вілкінсон.

На цьому пригоди чоловіка лише починалися: на його подив, у двоповерховому автобусі до літака був лише він та водій. Потім стюардеси сказали, що пасажир може посісти будь-яке місце у літаку.

“Скоріше за все, таке ніколи більше не повториться”, – поділився емоціями вражений чоловік.

Щасливий мандрівник розтягнувся в першому ряду і навіть встиг поговорити з капітаном перед зльотом. Стюардеси називали його “король Пол” протягом усього польоту.

“Це просто здавалося неправильним. Я думав, що будь-якої хвилини вони скажуть, що рейс скасували і сталася плутанина. Я запитав, чи не жартують вони, але вони сказали, що літак повністю належить мені, я можу робити що хочу і просити що хочу .

Сервіс був неперевершеним. Я жартома попросив повернути гроші за місце, яке я забронював. Це було просто нереалістично”, – доповнив британець.

За свій тригодинний VIP-переліт Пол заплатив лише 130 фунтів стерлінгів. За його визнанням, усі три бортпровідниці “працювали тільки на нього”:

“Це було чудово, адже вони були у мене на посилках. Тепер я розпещений. Наступного разу, сідаючи в літак, я спитаю, скільки людей на борту”, – жартує британський пенсіонер.

Підлога прямувала до Белфасту після гольф-відпустки в Португалії, щоб зустрітися зі своєю 52-річною дружиною Деборою на сімейному заході.

“Дружина розповіла, що їй було тісно на іншому рейсі, а я летів власним приватним літаком. Я думаю, таке буває лише раз у житті.

Рейс відвіз відпочиваючих до Португалії, а повернутися до Британії не було кому. Мені пощастило, що треба було їхати до Белфасту”, – резюмував свою несподівану VIP-пригоду пасажир.

“Ми дуже раді, що містер Уїлкінсон зміг оцінити наше неперевершене обслуговування клієнтів у VIP-стилі”, – заявив журналістам представник авіакомпанії.