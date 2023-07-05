Лайки чи в’язниця? Ці пам’ятки не можна фотографувати

Згідно зі звітом команди ParrotPrint.com, у світі є принаймні шість місць, де фотографування повністю заборонено. Туристи та фотографи повинні бути обережні з тим, що вони викладають у Instagram, ризикуючи отримати покарання у вигляді штрафу або навіть ув’язнення.

Ейфелева вежа – Франція

На вершині списку знаходиться знаменита Ейфелева вежа, яку щороку відвідують мільйони людей. Проте не всі вони знають, що фотографувати Башту та її 20 000 лампочок уночі незаконно. Відповідно до європейських законів про авторське право, фотографи повинні мати право фотографувати вогні, і будь-які зображення не можуть поширюватися без дозволу, у тому числі завантажуватись у соціальні мережі. Очевидно, що цю заборону складно проконтролювати, оскільки тисячі зображень вежі вночі завантажені в Інтернет з ресторанів або вікон готелів.

Тадж-Махал – Індія

Мавзолей, розташований у місті Агра, є феноменальною архітектурною спорудою. Близько 22 кімнат у мавзолеї замкнено, щоб туристи не мали доступу до підвалу. Згідно з правилами, фотографувати будову можна лише зовні. Будь-які фото- та відеозйомки всередині головного мавзолею та поблизу гробниць заборонені. У Тадж-Махалі також не допускаються великі сумки, рюкзаки та штативи, тільки маленькі сумки з предметами першої необхідності.

Об’єднані Арабські Емірати

В ОАЕ заборонено фотографувати палаци та аеропорти, урядові будівлі та військові об’єкти. Ви також не можете сфотографувати незнайомця на вулиці без його дозволу, а отримані зображення не можуть поширюватись без його згоди. У разі недотримання цих правил порушнику загрожує в’язниця та штраф.

Сикстинська капела – Італія

Не варто піддаватися спокусі зняти на камеру безперечну пишність Сикстинської капели. Фотографувати або знімати відео всередині капели суворо заборонено, і це може призвести до того, що служба безпеки буде уповноважена видалити зображення з телефону. Згідно зі звітом, ця заборона набула чинності, коли японська телекомпанія Nippon TV отримала ексклюзивні права на зйомку, профінансувавши багатомільйонний проект реставрації каплиці.

Кімсусанський Палац Сонця – Північна Корея

Якщо вам раптом вдасться відвідати Північну Корею, будьте уважні під час зйомки визначних пам’яток. Згідно з місцевим законом, на фотографіях пам’ятників на честь попередніх лідерів Північної Кореї не можна обрізати жодну частину їхнього тіла, оскільки це є ознакою глибокої неповаги. Зокрема, всередині Кимсусанського меморіального палацу Сонця фотографування заборонено повністю, і відвідувачі мають навіть здати свої телефони та фотоапарати, перш ніж їм буде дозволено увійти до мавзолею Кім Ір Сена та Кім Чен Іра.

Лондонський Тауер – Великобританія

Будь-яка зйомка всередині Jewel House суворо заборонена. Дана заборона пов’язана з дорогоцінностями, що знаходяться всередині, які члени королівської сім’ї носять під час королівських заходів. За ними посилено стежать понад 100 камер відеоспостереження та охоронці, які змінюються цілодобово.