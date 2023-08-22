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Іноземну туристку, яка скинула свого хлопця з балкона готелю в Туреччині, було звільнено після 16 місяців тюремного ув’язнення.

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Іноземну туристку, яка скинула свого хлопця з балкона готелю в Туреччині, було звільнено після 16 місяців тюремного ув'язнення.

Через 16 місяців турецької в’язниці, іноземну туристку, яку звинувачували в тому, що вона скинула свого хлопця з балкона готельного номера під час їхнього відпочинку в Туреччині, нарешті звільнили. Незважаючи на початкове звинувачення у вбивстві, суд дійшов висновку, що жінка не винна.

Інцидент мав місце у березні 2022 року у п’ятизірковому готелі Side Star Elegance у турецькому місті Сіде. Тоді 23-річного британського громадянина, Риса Пеграма, знайшли мертвим після падіння з балкона. Протягом слідства готельні співробітники та прокуратура стверджували, що молодика вбили, і звинувачували 32-річну подругу Ріса, Кейлі Майєрс, у його смерті. Спочатку їй загрожувало 25 років ув’язнення.

Однак після 16 місяців очікування судового рішення турецький суд скасував звинувачення у вбивстві та звільнив жінку. У рішенні суду сказано, що немає достатніх і переконливих доказів її провини. Кейлі Майєрс дозволили повернутися додому до Великобританії. В інтерв’ю The Sun вона поділилася, що це для неї “кінець кошмару”.

Звіт про смерть Ріса Пеграма вказував на присутність алкоголю та кокаїну у його крові. Кейлі Майєрс визнала, що вони обидва випивали весь день після приїзду і сварилися через передбачувану зраду. Коли вона обробляла порізану склом руку у ванній, вона почула стукіт і подумала, що її хлопець пішов, зачинивши за собою двері. Вночі поліція прийшла до неї.

У ході судового процесу адвокат Кейлі Майєрс зазначав, що вживання наркотиків та антидепресантів могло вплинути на психічний стан Ріса. Звіт розтину також говорив, що він упав з балкона ногами вперед.

Жінка повернулася додому, та її репутація залишилася зіпсованою. Вона розповіла, що втратила роботу, будинок, друзів та сім’ю через звинувачення. Вона не хоче посилювати біль сім’ї Ріса, але хоче, щоб люди знали, що вона не винна у його смерті.

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