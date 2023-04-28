Експерти назвали найцікавіші заборони у різних країнах

Про незвичайні правила та закони в популярних місцях відпочинку розповідає ресурс Wakefield Express перед сезоном відпусток — у матеріалі зібрані підказки, щоб мандрівники не збанкрутували на великих штрафах або не опинилися в ув’язненні після правопорушень.

Джерело попереджає, що “порушення цих дивних законів у туристичних напрямках, включаючи Іспанію, Італію та Францію, може коштувати солідну суму, навіть якщо ви ніколи не чули про існування цих заборон, адже незнання закону не звільняє від відповідальності”.

1. Іспанія, Малага – використання надувних ляльок

Популярний тусовочний курорт Малага відомий своїм бурхливим нічним життям, але офіційним особам та місцевим жителям вже давно не подобається поведінка туристів, які приїжджають туди. Тих, хто збирається на “непристойний відпочинок”, попередили, щоб вони залишали свої “грубі” надувні іграшки та костюми вдома. Інакше штраф у розмірі 750 євро.

Місцевий уряд нещодавно оголосив, що буде заборонено ходити вулицями в одній спідній білизні або в аксесуарах, що зображують геніталії, або з ляльками сексуального характеру (постійний супутник хлопчаків та дівич-вечорів). Нове правило, затверджене цього року. Це означає, що туристи, що вирушають на південь Іспанії, повинні триматися подалі від будь-яких секс-аксесуарів.

2. Греція, Афінський Акрополь – носіння високих підборів

У Греції згідно із законом заборонено ходити на високих підборах на екскурсії у багато відомих туристичних пам’яток — Акрополь та театр Епідар у регіоні Пелопоннес. Це робиться для того, щоб зберегти історію та стародавні кам’яні руїни знакових місць.

Заборона була введена у 2009 році через те, що взуття з гострими підошвами завдавало шкоди національному надбанню. Відвідувачі пам’ятки повинні носити взуття з м’якою підошвою, тому візьміть із собою балетки або ляпанці, якщо прямуєте до Афінського Акрополя, інакше ризикуєте заплатити значний штраф.

3. Таїланд — топтання на грошах

Наступити на тайську валюту – злочин. Туристи можуть отримати значний тюремний термін, навіть випадково ставши на тайські гроші. Цей вчинок розглядається як неповага до короля, тому що тайські банкноти та монети містять зображення обличчя його величності.

У Таїланді ноги вважаються найбруднішою частиною тіла, тому за злочини, що порушують королівську велич, загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

4. Італія, селфі на узбережжі Амальфі

Мер Позітано, відомого міста на узбережжі Амальфі, з великодніх вихідних запровадив “червоні зони”, які забороняють туристам надовго затримуватися в місцях, що часто відвідуваються.

Щоб зупинити людські пробки, поширені в розпал сезону, туристи, які роблять занадто довгі зупинки, щоб сфотографувати краєвид, будуть оштрафовані на 275 євро. На щастя, правила діють лише з 10:30 до 18:00, тому туристи мають шанс зловити на фото приголомшливі місцеві заходи сонця.

5. США, Нью-Йорк – порушення правил дорожнього руху

Перехід дороги в недозволеному місці навіть без урахування небезпеки транспорту, що наближається, є незаконним у Нью-Йорку. Туристи з-за кордону, які переходять дорогу, коли вважають це безпечним, через незнання порушують ці правила, і співробітники поліції виписують їм обов’язкові штрафи.

Найчастішим порушенням серед пішоходів є ненадання проїзду транспортним засобам, рух назустріч трафіку та недотримання знаків контролю пішоходів.

6. Австралія – нецензурні висловлювання

Нецензурна лайка в публічних місцях в Австралії є незаконною. Порушники, викриті у використанні, можуть бути оштрафовані. Щороку в Австралії відбуваються тисячі інцидентів із використанням забороненої лексики у громадських місцях, а штрафи сягають тисячі доларів.

Граничні штрафи за нецензурну лайку у громадських місцях у Новому Південному Уельсі та Західній Австралії становлять 660 та 500 австралійських доларів, тоді як максимальне покарання за нецензурну лайку у Південній Австралії більш суворе – 1250 доларів та три місяці тюремного ув’язнення.

7. Великобританія — напиватися в пабі

Напрочуд, але напиватися в британських пабах заборонено законом. У законі про столичну поліцію від 1839 року йдеться про правило, згідно з яким “утримувачу корчми заборонено дозволяти пияцтво в приміщенні”.

Прямуючи в паб і випиваючи занадто багато, відвідувачі пабу ризикують бути оштрафованими на 200 фунтів стерлінгів, якщо з’ясується, що вони перебувають у стані алкогольного сп’яніння.

8. Дубай — громадські прояви уподобання

Публічне вираження прихильності, включаючи поцілунки, обійми та тримання за руки, є незаконним у Дубаї, і ті, хто порушує закон, можуть бути ув’язнені або депортовані.

Багато іноземців постраждали від наслідків недотримання цього правила, тому закоханим парам слід бути особливо обережними під час відвідин країни.

9. Санта-Крус-де-Тенеріфе, Іспанія — годування бездомних тварин

У цьому популярному місці відпочинку на Канарських островах запровадили нові правила, які забороняють годувати бездомних тварин, відповідно до політики збереження навколишнього середовища. Заборона означає, що туристи можуть бути оштрафовані за годівлю бездомних та диких тварин, таких як голуби, кішки та собаки, оскільки вважається, що це сприяє появі сміття.

За незначні порушення туристів буде оштрафовано на 750 євро, тоді як за більш серйозні інциденти туристів буде оштрафовано на суму аж до 3 тисяч євро.

10. Франція – поцілунки на вокзалах

Французькі залізниці втомилися від затримок, які викликали прощальні поцілунки на платформі. Це спричинило ухвалення закону, який забороняє цілуватися під час стоянки поїзда на станції.

Закон, який діє з 1910 року, ухвалили, щоб уникнути дорогих затримок і появи натовпів на станціях, але сьогодні формального покарання за цей “провину” немає.