7 найкращих напрямків для святкування Дня Святого Валентина для всіх типів пар

Шоколадні цукерки, посипані пелюстками номери, піщані пляжі – нудно. Ваше кохання унікальне, тому уникайте кліше, вибираючи місце для відпочинку на День святого Валентина, яке враховує всі примхи вашої пари.

Крабі, Таїланд, для шукачів адреналіну

Якщо думки про вечерю при свічках або спа-процедурах навіюють на вас нудьгу, об’єднайтесь у цей День святого Валентина за допомогою спільного випробування. У Крабі, розташованому на західному узбережжі Таїланду, кожна вапнякова скеля пронизана пригодами. Протягом кількох днів ви зможете підкорити печери, пронестися лісами на зіплайні, покататися на каное, здійснити похід у джунглі та покататися на квадроциклах. Почніть з підйому карстовими скелями з видом на пляж Рейлай (для тих, хто наважиться подивитися вниз) або досліджуйте лісову стежку до храму Тигрової печери – наприкінці дня ви завжди зможете опуститися на пляж.

Портленд, Орегон, для любителів крафтового пива

Якщо троянди та червоне вино залишають вас байдужими, вирушайте в Портленд, серце бурштинового нектару. Гордий ексцентричний Портленд вже кілька десятиліть є столицею ремісничого пивоваріння, а завдяки найвищій концентрації пивоварень у світі у вас не бракує вибору. Візьміть екскурсію пивоварнею, якщо ви хочете спробувати цілу купу пива. Але якщо поїздка автобусом з випивкою вибиває з колії ваш відпочинок для пари, портлендські заклади легко знайти пішки: почніть із улюбленого місцевого ресторану Hair of the Dog.

Каркассон, Франція, для середньовічних романтиків

Можливо, вам і вашому коханому було б краще народитися в іншу епоху, коли корсети були тісні, обладунки – начищені, а ймовірність смерті від бубонної чуми була… неважливо. Перейдіть через розвідний міст і поверніться в казковий Каркассон на півдні Франції. Влітку армії туристів штурмують це укріплене місто; вирушайте в нього в розпал сезону, щоб дати волю своїй уяві, коли ви і ваш улюблений будете блукати його середньовічними баштами. Каркассон простягається далеко за межі старого міста, тому ретельно вибирайте розташування готелю – розкішний Hôtel du Château знаходиться прямо на в’їзді в середньовічне місто і, напевно, відповідає суворим стандартам лицарів і принцес.

Гаваї для звіздарів

Всесвіт величезний, але якимось чином ви знайшли один одного. Чисте небо Гаваїв ідеально підходить для роздумів про своє місце в космосі, будь то мрійники або віддані астрономи. Вирушайте на Мауна-Кеа, щоб побачити одне з найнатхненніших зоряних небес у світі.

Венеція, Італія, для культурних стерв’ятників

Для закоханих, які люблять все змішувати, ніщо не може зрівнятися з гостротою відчуттів із маскарадом. Найдекадентський карнавал у світі проходить кожен лютий серед позолочених куполів та викладених каналами п’яцц Венеції. Надягніть венеціанську маску, нарядьтеся за вищим розрядом і підкоріться гедоністичній атмосфері: ви побачите ходи гондол, елегантні старовинні костюми і театральні вистави просто неба, що передують неперевершеному Великому балу масок (Gran Ballo delle Maschere).

Кембридж, Англія, для книжкових хробаків

Якщо ваше кохання розквітло на тлі болісної прози та філософії в пабі, то вам потрібен відпочинок з інтелектуальним ухилом. Куди краще, ніж одне з найісторичніших університетських міст Англії? За свою 800-річну історію Кембридж виховав таких інтелектуалів, як Джон Мільтон, Ісаак Ньютон та Стівен Хокінг, а наукові дискусії продовжують відбиватися від стін кожного пабу. Влаштуйтеся зручніше в човні, щоб здійснити екскурсію з гідом повз такі університетські ікони, як каплиця Королівського коледжу, і під мостом Здихів, з коментарем одного з сучасних розумників Кембриджу (багато з гідів – нинішні студенти).

Тасманія для ескапістів

Багато хто з нас із задоволенням зашнурував би туристичні черевики, щоби втекти від фру-фру на День святого Валентина. Любителям ізоляції варто вирушити у сувору дику природу Національного парку Кредл-Маунтін у острівному штаті Австралії. Навіть полуденний похід дає змогу побачити віддалену красу Тасманії; Якщо ж ви досвідчені туристи, вирушайте у складний маршрут Overland Track. На тлі грізного силуету Кредл-Маунтін (Cradle Mountain), коли навколо вас немає нічого, крім багатокілометрових заростей та дзеркальних озер, ви відчуєте себе єдиними двома людьми на Землі.