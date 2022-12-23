22 смерті туристів: МЗС випустило попередження про поїздки до Туреччини одного виду відпочиваючих

Попередження про подорожі до Туреччини випущено не для українських, а для британських туристів. Причина — у курортній республіці зареєстровано 22 смерті внаслідок «медичного туризму» у період із 2019 по 2022 рік. Про це повідомила британська газета Express із посиланням на МЗС Великобританії.

Туреччина є провідним місцем відпочинку не лише для наших співгромадян, а й для британців. Серед них величезним попитом користується не лише пляжний та екскурсійний відпочинок, а й медичний. Приїхати до Туреччини для лікування віддають перевагу британці, які хочуть заощадити на дорогих процедурах косметичного, хірургічного та стоматологічного характеру. Найпопулярніші процедури – це ліпосакція, пересадка волосся та стоматологічні маніпуляції.

Нещодавно уряд Великобританії оновив свої рекомендації щодо подорожей до Туреччини та випустив попередження для медичних мандрівників наступного змісту: «Термін «медичний туризм» відноситься до тих туристів, яким необхідно пройти медичне/хірургічне/стоматологічне лікування за кордоном. Косметична хірургія, стоматологічні процедури та кардіохірургія є найпоширенішими процедурами, які оплачують медичні туристи.

Рівень медичних закладів та доступних методів лікування дуже різняться по всьому світу. Таким чином, громадяни Великобританії, які розглядають можливість лікування в Туреччині, повинні провести власне дослідження; нерозумно покладатися на приватні компанії, які мають фінансову зацікавленість у організації вашого лікування за кордоном.

Нам відомо про 22 британських громадян, які померли в Туреччині з січня 2019 року після відвідин медичного туризму. Якщо ви їдете до Туреччини для проведення медичної процедури, ми б порадили звернутися до сайту порталу HealthTurkiye для вибору постачальника медичних послуг, схвалені Міністерством охорони здоров’я».

Британці обирають Туреччину для проведення косметичних процедур, тому що ціни на послуги там набагато дешевші, ніж у Великій Британії. Інші популярні напрями для медичного туризму – Індія та Таїланд також є популярними напрямками, проте британці їздять туди рідше, тому що авіаквитки в ці країни коштують дорожче.

Найчастіше туристи користуються готовими пакетними турами, організованими компаніями, де лікування поєднується з відпочинком на пляжі. Однак санітарна влада Великобританії розглядає таке комбо як запобіжний знак. На їхню думку, відпочивати на пляжі після проведеної операції це не те, що потрібно. Натомість слід обирати післяопераційну реабілітацію та спостереження, але найчастіше туристи економлять на цьому, і, як наслідок, отримують ускладнення.

Так, у липні британські видання розповідали відверті історії про те, як сотні британських стоматологів переліковували зуби пацієнтам, які зіткнулися із серйозними ускладненнями після проходження лікування за кордоном. Деякі зарубіжні стоматологічні клініки пропонують коронки або вініри пацієнтам зі здоровими зубами, але інвазивна процедура може призвести до пошкодження «рідних» зубів.

Іноді британські стоматологи знімають із себе відповідальність за результат або взагалі відмовляються лікувати пацієнтів, які були клієнтами закордонних клінік. Вся справа у ризиках.

Що має насторожити медичних туристів під час виборів закордонної клініки: