20-річна туристка померла у страшній агонії після операції зі зниження ваги у Туреччині

Молода іноземна туристка, яка вперше вирушила за кордон, померла через чотири дні після операції зі зниження ваги в Туреччині. Із республіки вона виїхала, але додому не повернулася. Про цей трагічний випадок повідомив портал The Sun.

Відомо, що 20-річна британка вирушила до Турецької Республіки у рамках медичного туризму. Дівчина хотіла за допомогою хірургів позбутися зайвих кілограмів. Оскільки турецькі клініки пропонують нижчі ціни на такі процедури, вирішено було їхати до Туреччини. Вартість операції з видалення частини шлунка склала близько 3200 доларів США.

Операція пройшла успішно. Вже за три дні Морган Марія Рібейро Морган отримала дозвіл залишити клініку. Під час перельоту її стан погіршився, і літак здійснив вимушену посадку у Белграді. «Стюардеса дала їй трохи льоду та води, і їй стало важко дихати, тому вони відвели її до передньої частини літака, де було більше місця», – розповів супутник британки. Сербські лікарі діагностували септичний шок, вказали на те, що тонка кишка була перерізана під час операції з перев’язування шлунка, що викликало інфекцію. На жаль, медики не змогли врятувати дівчину, вона померла.

Тепер родина Морган збирає гроші, щоб перевести тіло «жертви краси» до Великобританії та організувати похорон. За словами скорботної матері, вона дізналася про плани доньки лягти під ніж, тільки коли та сіла на рейс до Туреччини.