Випущено попередження про поїздки до Туреччини: названо небезпечні райони

У Туреччині є принаймні два райони, які мандрівникам слід уникати. Йдеться про райони Хаккарі та Ширнак при бронюванні відпустки на 2023 рік. Натомість краще вирушити у звичні туристичні місця — Стамбул, Каппадокію чи Мармаріс. Таке попередження поширили англійські ЗМІ із посиланням на уряд Британії.

Пляжний сезон у Туреччині відкриється вже за кілька місяців, а поки що туристи перебирають варіанти та планують поїздки до сонячної Туреччини. Нагадаємо, до Турецької Республіки щороку приїжджають мільйони туристів — хтось обирає пляжний відпочинок і вирушає до прибережних провінцій, а хтось — екскурсійний, щоб познайомитися з культурою та історією країни.

Проте британське керівництво нагадало, що у Туреччині не скрізь безпечно. Насамперед це стосується провінції Хакаррі, яка знаходиться у східній частині країни і межує з Іраком та Іраном. Цей район також знаходиться недалеко від кордону Туреччини з Сирією, що стикається з країною в районі Ширнак — туди теж їздити небезпечно, запевнили чиновники, тому без потреби краще уникати поїздок у ці провінції.

Відомо, що Хакаррі – це віддалене, важкодоступне та малонаселене місце. Тутешній гірський рельєф ускладнює зв’язок місцевих із зовнішнім світом і ідеально підходить для партизанських справ, а тому в періоди загострення конфлікту між турецьким урядом та курдськими сепаратистами Хаккарі з’являється у всіх новинах. У районі багато військових, поліцейських і, відповідно, баз та блокпостів.

Небезпечним може бути бажання з’їздити до провінції Агри. Ділянка гори Арарат розташована на її території, є особливою військовою зоною, і дозвіл на доступ має бути отриманий в урядовому офісі Догубаязита разом із сплатою збору в офісі місцевого губернатора. Якщо турист їде в рамках екскурсійної групи від турфірми, йому слід уточнити у них, чи потрібен індивідуальний дозвіл на в’їзд у ці регіони.

Щоб не наражати своє життя на небезпеку, краще вибрати екскурсію по інших районах Туреччини, наприклад, Каппадокію, Стамбул або Анталію, йшлося в повідомленні. При цьому мандрівникам, які гуляють країною, порадили надмірно не розслаблятися і «завжди мати при собі паспорт та роздруковану копію візи чи посвідки на проживання».

Минулого місяця британці також отримали попередження остерігатися медичного туризму до Туреччини. Зокрема, навіть було придумано спеціальну фразу, яка характеризує європейських медичних туристів, які вирушають до республіки за дешевими вінірами — «зуби індички». Чому так? Стара назва Туреччини була співзвучна з індичкою, поки адміністрація республіки не провела ребрендинг, щоб позбавитися пташиного порівняння і показала всьому світу, як відтепер правильно писати назву держави (Türkiye замість Turkey). До нового поняття відносять і тих, хто шукає в республіці дешеві клініки, спеціалізація яких пластичні операції, зокрема, ліпосакція.

Наведемо витяг з документа: «Термін «медичний туризм» відноситься до тих туристів, які вирішили пройти медичне/хірургічне/стоматологічне лікування за кордоном. Косметична хірургія, стоматологічні процедури та кардіохірургія є найпоширенішими процедурами, які оплачують медичні туристи. Рівень медичних закладів та доступних методів лікування сильно різняться у всьому світі. Таким чином, громадяни Великобританії, які розглядають можливість проходження лікування в Туреччині, мають провести власне дослідження (про компетентність клініки); нерозумно покладатися на приватні компанії, які мають фінансову зацікавленість у організації вашого лікування за кордоном.

Нам відомо про 22 британські громадяни, які померли в Туреччині з січня 2019 року після відвідин медичного туризму. Якщо ви їдете до Туреччини для проходження медичної процедури, ми порадили б звернутися до сайту порталу HealthTurkiye для медичних працівників, які схвалені Міністерством охорони здоров’я».