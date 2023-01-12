Таїланд має намір просувати новий вид туризму для підвищення привабливості напряму

Таїланд планує робити ставку на медичний та оздоровчий туризм у 2023 році. На думку представників Управління туризму королівства, така політика допоможе залучати в країну іноземних гостей цілий рік.

Виконавчий директор TAT з реклами та зв’язків з громадськістю Парічарт Бунклай зазначив, що Таїланд готовий до нових трендів, має необхідну інфраструктуру та технології. Для популяризації оздоровчих цілей поїздок клінікам рекомендовано підтримувати рівень сервісу, але не підвищувати вартість послуг, роблячи їх доступнішими, тим самим посилюючи конкурентоспроможність галузі.

За оцінками аналітиків, оздоровчий туризм принесе Таїланду дохід близько 25 млрд бат (700 млн доларів США) у 2023 році. Причому очікується, що заходи, що вводяться раніше, по боротьбі з пандемією коронавірусу представлять королівство як один з найбезпечніших і епідеміологічно благополучних світових напрямків.

Проте саме ковідні обмеження та мінливість влади у їх застосуванні можуть призвести і до зворотної ситуації. В останні тижні місцевий уряд то анонсував посилення санітарних правил для туристів, то скасовував їх, змусивши деяких мандрівників коригувати плани відпочинку. Тому стабільність та передбачуваність умов в’їзду також можуть підвищити привабливість Таїланду у вічі іноземних гостей.