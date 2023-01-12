Всі розділи
ГоловнаТаїландТаїланд має намір просувати новий вид туризму для підвищення привабливості напряму
ТаїландТуризм

Таїланд має намір просувати новий вид туризму для підвищення привабливості напряму

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Таїланд має намір просувати новий вид туризму для підвищення привабливості напряму

Таїланд планує робити ставку на медичний та оздоровчий туризм у 2023 році. На думку представників Управління туризму королівства, така політика допоможе залучати в країну іноземних гостей цілий рік.

Виконавчий директор TAT з реклами та зв’язків з громадськістю Парічарт Бунклай зазначив, що Таїланд готовий до нових трендів, має необхідну інфраструктуру та технології. Для популяризації оздоровчих цілей поїздок клінікам рекомендовано підтримувати рівень сервісу, але не підвищувати вартість послуг, роблячи їх доступнішими, тим самим посилюючи конкурентоспроможність галузі.

За оцінками аналітиків, оздоровчий туризм принесе Таїланду дохід близько 25 млрд бат (700 млн доларів США) у 2023 році. Причому очікується, що заходи, що вводяться раніше, по боротьбі з пандемією коронавірусу представлять королівство як один з найбезпечніших і епідеміологічно благополучних світових напрямків.

Проте саме ковідні обмеження та мінливість влади у їх застосуванні можуть призвести і до зворотної ситуації. В останні тижні місцевий уряд то анонсував посилення санітарних правил для туристів, то скасовував їх, змусивши деяких мандрівників коригувати плани відпочинку. Тому стабільність та передбачуваність умов в’їзду також можуть підвищити привабливість Таїланду у вічі іноземних гостей.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїкурйозАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму