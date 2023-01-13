У британської туристки відвалилися груди після операції в Туреччині

Іноземна туристка, яка відвідала Туреччину в рамках медичного туризму, жахнулася від наслідків пластичної операції на грудях: після повернення додому у жінки вивалилися імпланти. Постраждала оприлюднила історію про невдалу операцію і закликала не повторювати її помилок.

48-річна британка Келлі Янг вирушила до Туреччини, щоб «просто підняти груди і зробити її пружнішими». З нею в тур вирушила і подруга, якій треба було зробити зуби, повідомила газета The Sun. Як пізніше заявила мандрівниця, їй слід було навести довідки про клініку, перш ніж довіритися їй.

Уточнювалося, що 24 роки тому жінка перенесла операцію у Великій Британії щодо збільшення розміру грудей до рівня D. Але коли у 2018 році правий імплантат розірвався, вона вирішила його замінити та підтягнути груди. У вересні вона витратила 6.200 фунтів стерлінгів, на початкову операцію, переліт та проживання для другої процедури у Туреччині. «Я роками чекала, щоб це зробити. Я не хотіла залишатись без імплантатів і думала, що зроблю підтяжку. Туреччина була найдешевшим місцем для моєї мети. Коли я повернулася, моя дочка прийшла змінити мені пов’язку і сказала, що шви розійшлися. Тоді вона заплакала. Мій лікар повідомив, що там з’явилася інфекція і призначив мені антибіотики. Я щодня ходила до медсестр на перев’язки. З дірочки, що утворилася, почалися виділення, згодом вони ставали все сильнішими, а дірочка – більше», — повідомила британка.

За її словами, медикам доводилося щодня набивати вату в отвір, щоб він не збільшувався. Але врешті-решт він все одно став занадто великим, і жінка звернулася до лікарні. «Це була величезна дірка. Я не хотіла дивитись на це і не хотіла знати, що там відбувається. Я вирішила повернутися (до Туреччини). Мені довелося сісти в літак з імплантатом, що стирчить, я була налякана. Наступного дня після операції з неї почала витікати у великій кількості кров. Хірург сказав, що це нормально, і так буде ще кілька днів, тому я полетіла додому, але рана відкрилася в іншій області», – додала вона.

Хірург-мамолог у Великій Британії повідомив пацієнтці, що вона втрачає другий імплантат через «масивну інфекцію». У цьому потрібно почекати шість місяців, як вставляти новий. «З кожним днем дірка ставала все більшою, тому я повернулася до Туреччини. Вони сказали, що нічого не можуть зробити, вони виймуть імплант, і мені не потрібно більше ніякого лікування, ніякої підтяжки чи ще чогось. Він (лікар) сказав, що у мене дуже маленькі груди і трохи обвисла шкіра, і все. Я відлетіла додому, бо там я мала депресію», — уточнила Янг.

Після видалення імплантатів упевненість британки в позитивному результаті виявилася розхитаною, і тепер вона шукає іншого хірурга, який може виправити наслідки. «Я незадоволена своїм зовнішнім виглядом. Я приймаю антидепресанти, коли я була там (у клініці), хотіла стрибнути зі скелі. У мене три шрами і плоскі груди. Я почуваюся іншою людиною. Я маю зробити груди, я не зможу носити бікіні – літо буде кошмаром», – обурилася британка. Крім того, вона повідомила, що не передбачала наявності у себе ускладнень і «то через сім тижнів мені просто сказали, що я більше не можу робити жодних операцій».

Проблем жінці додав і спосіб оплати. Як виявилося, вона заплатила готівкою. Однак про те, чи був їй виданий якийсь договір або чек, що підтверджує факт наданої послуги, вона не повідомила: «Людям потрібно заздалегідь вивчити всі можливі ускладнення і переконатися, що вони не платять готівкою, тому що якщо ви платите карткою, у вас більше прав».