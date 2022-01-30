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Узбекистан

У зоопарку Ташкента жінка кинула свою дитину у вольєр із ведмедем

Євгеній Подольський

У зоопарку Ташкента (Узбекистан) жінка кинула свою дочку у вольєр із ведмедем. Інформацію підтвердили у прес-службі установи.

Інцидент стався 28 січня близько 12.00. Молода жінка на очах у публіки кинула маленьку дівчинку у вольєр із ведмедем.

Трирічна дитина отримала травми від падіння з п’ятиметрової висоти, але тварина дівчинку не зачепила. Співробітники змогли відвернути ведмедя та заманити його у внутрішнє приміщення. У зоопарку готові сплатити за лікування дитини.

Причини поведінки жінки з’ясовуються, правоохоронні органи проводять розслідування. Матері дитини загрожує щонайменше 15 років в’язниці.

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