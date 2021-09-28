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Посла Угорщини викликали в МЗС України через контракт із “Газпром”

Іштвана Ійдярто викликаний в МЗС України через підписання угоди з РФ на постачання газу в обхід України

Євгеній Подольський

Посол Угорщини в Києві Іштвана Ійдярто викликаний в міністерство закордонних справ України у відповідь на підписання нового контракту з російським «Газпромом» на постачання газу в обхід України.

Про це Укрінформу повідомив прес-секретар МЗС Олег Ніколенко.

Він також повідомив, що в МЗС Угорщини запрошена український посол в Будапешті Любов Непоп.

«Можу підтвердити виклик українського посла в Будапешті. МЗС України аналогічно запросив посла Угорщини в Києві, щоб донести нашу принципову позицію: транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави і енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з «Газпромом» завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам, – підкреслив Ніколенко.

За словами представника МЗС, «українська сторона буде вживати рішучих заходів для захисту національних інтересів».

Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто повідомив, що 27 вересня Угорщина підписала угоду з російською енергетичною компанією «Газпром» про закупівлю природного газу терміном на 15 років.

Глава МЗС України заявив, що Київ подасть заявку в Комісію ЄС щодо відповідності угоди європейському енергетичному законодавству.

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