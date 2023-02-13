Посол України в Туреччині розповів, чи безпечно зараз відвідувати країну

Немає заборон для відвідування Туреччини, але не треба їхати до регіонів, які постраждали від землетрусу.

Про це сказав на брифінгу посол України у Туреччині Василь Бондар.

“Щоб не сіяти паніку. Відвідування Туреччини – це не означає відвідування тих регіонів, які постраждали від землетрусу. Аеропорти в Стамбулі, Анкарі та інших містах центральної та західної частини Туреччини працюють у звичайному режимі і жодних загроз для громадян України там немає. Зате більшість територій, які вражені – південь та південний схід, їхати не потрібно – там працюють рятувальники”, – зазначив він.

Говорячи про ситуацію в Туреччині, Бондар зазначив, що із 85 мільйонів населення цієї країни від землетрусу постраждали 13 мільйонів, втративши житло. Посол повідомив, що, за попередніми даними, знищено десь 6,5 тисячі будинків, але це ще не остаточні цифри.

“Є міста, які знищені повністю або частково, зруйновано частину доріг і до деяких населених пунктів неможливо дістатися. Загальна картина досить страшна. За різними оцінками, це швидше за все перевершує наслідки Ізмітського землетрусу в Туреччині 1999 року, де загинуло понад 17 тисяч людей”, – повідомив посол.

Він зазначив, що підземні поштовхи тривають другий день – всього було понад 250 афтершоків. За його словами, навіть учора в Анкарі, яка знаходиться кілометрів за 500-600 від епіцентру землетрусу, поштовхи відчувалися на верхніх поверхах.