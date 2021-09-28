Посла Венгрии вызвали в МИД Украины через контракт из «Газпром»

Посол Венгрии в Киеве Иштвана Ийдярто вызван в министерство иностранных дел Украины в ответ на подписание нового контракта с российским «Газпромом» на поставку газа в обход Украины.

Об этом Укринформу сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Он также сообщил, что в МИД Венгрии приглашена украинский посол в Будапеште Любовь Непоп.

«Могу подтвердить вызов украинского посла в Будапеште. МИД Украины аналогично пригласил посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с «Газпромом» наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям», — подчеркнул Николенко.

По словам представителя МИД, «украинская сторона будет предпринимать решительные меры для защиты национальных интересов».

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что 27 сентября Венгрия подписала соглашение с российской энергетической компанией «Газпром» о закупке природного газа сроком на 15 лет.

Глава МИД Украины заявил, что Киев подаст заявку в Комиссию ЕС относительно соответствия соглашения европейскому энергетическому законодательству.