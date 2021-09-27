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ПолітикаРОСІЯУГОРЩИНА

Україна розчарована угодою Угорщини з “Газпромом”. Київ просить втручання Європейської комісії

Євгеній Подольський

У понеділок в Будапешті було офіційно підписано угоду з «Газпромом», в якому взяли участь представники угорської дипломатії. За заявою МЗС України, Київ хоче, щоб контракт був розглянутий Єврокомісією.

В документі, російсько-угорська угода політично мотивована і не має економічного обґрунтування.

Як писалося, рішення про угоду було прийнято на догоду Кремлю і завдало б шкоди інтересам України і українсько-угорським відносинам.

На думку України, Угорщині вигідніше імпортувати газ через Україну. У відповідь на угоду Київ скасував засідання міжурядової комісії під головуванням глав дипломатії України і Угорщини, яке має відбутися в найближчі дні. Крім того, Україна попросить Єврокомісію оцінити відповідність угоди європейському енергетичному законодавству.

Згідно угорсько-російської угоди, «Газпром» буде постачати в Угорщину газ через Сербію і Австрію. Контракт терміном більше 10 років передбачає поставку 4,5 млрд кубометрів газу в рік.

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