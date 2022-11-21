Найкрасивіші місця Туркменістану для незабутніх подорожей

У Туркменістані є багато красивих місць та визначних пам’яток, які збереглися ще з часів перших держав. Dip.org.ua з посиланням на Turkmenportal.com розповість трохи про ці місця.

Матеріал відкриває список історичних, природних, археологічних, кліматичних пам’яток Туркменістану, які варто відвідати хоча б раз у житті.

Плато динозаврів

Це унікальне місце. Плато є вапняковою плитою розміром 400×300 метрів, яка нахилилася під кутом 120 градусів на висоті 1500 метрів. На цій території зафіксовано близько 1500 пар слідів динозаврів, що добре збереглися, і 31 стежка. Це найбільше на планеті скупчення слідів динозаврів в одному місці. Вчені припускають, що ця територія мільйони років тому була болотом чи мілководдям. Поступово топи висохли і скам’янілі. У ході гірничотворчих процесів це місце піднялося над землею і нахилилося. Згодом верхні шари ґрунту змилися, і справжнє диво палеонтології відкрилося людям.

Печерний комплекс Єкедешик

Це печерне місто, побудоване ще до нашої ери, і в перекладі з туркменської мови назва означає один отвір. З назви стає зрозумілим, що комплекс має один вхід, тому він практично неприступний. Печера складається з двох поверхів: на нижніх поверхах колишні мешканці збирали воду з підземних джерел, на верхніх розміщувалися житлові та кухонні приміщення, зали та вівтар.

Карлюкські печери

Неймовірна краса карстові печери Койтендага. Десятки утворюють унікальне природне підземелля Койтендага. Карлюкські печери є найвідомішими у Туркменістані. Це типові прояви різноманітних форм карсту. Усього зареєстровано близько 60 печер, загальна довжина яких становить понад 50 кілометрів.

Озеро Ков-Ата

Один з найвідоміших та відвідуваних туристичних об’єктів Туркменістану – Бахарденська печера або озеро Ков-Ата. Це 250-метрова зала, висота якої знижується з 26 метрів біля входу до 3 метрів біля самого озера, розташованого на глибині 55 метрів. Температура повітря – 20-25 ° С взимку і 27-32 ° С влітку. А температура води – 37 °С. Підземне озеро вважається цілющим, оскільки його вода багата на сірководень та ще 26 хімічних елементів. Археологи стверджують, що печера відвідується людьми понад 2000 років. Сьогодні вона обладнана бетонним спуском, оглядовим майданчиком та освітленням.

Янгикалу

Місцевість на старому плато Устюрт. Ця поверхня колись була під водою і формувалася протягом мільйонів років дома древнього океану. Насичений червоний колір каньйонів обумовлений наявністю заліза. Піски та глина вивітрилися, а мінеральна речовина, поступово ущільнюючись, перетворилася на каміння.

Дарваза

Газовий кратер у Туркменістані, що горить понад 50 років, відомий у всьому світі. 1971-го провалилася бурова вежа і утворився кратер, з якого виходив газ. Щоб не отруювати середовище, газ підпалили і він горить досі.

Грязьові вулкани

Узбережжя стародавнього Каспію з одноманітним ландшафтом пустелі, що розтягнувся на сотні кілометрів, на всій цій території мільйони років продовжують діяти грязьові вулкани. Періодично викидаючи грязьові маси та гази, часто з гарячою водою та нафтою. Вони активні, постійно змінюють становище. Від найдавніших вулканів залишилися височини з скам’янілих матеріалів вивержень.

Впадини пустелі Каракуми

Бадхизська улоговина та її западина Еройландуз – це глибока безстічна западина площею 300 квадратних кілометрів. У давнину тут тяглося море Тетіс. Згодом на місці діючих вулканічних вогнищ на дні моря утворилася унікальна западина. Сьогодні тут можна розглянути куполоподібні сопки, що являють собою жерла згаслих вулканів. Навесні та взимку западину наповнюють талі води, утворюючи соляне озеро, а влітку – рівний солончак.

Затока Гарабогаз

Незвичайна водна освіта – затока-лагуна, яка знаходиться практично впритул до Каспійського моря. Їх поділяє вузька коса, а за нею – вузька протока завдовжки близько 10 км і не більше одного кілометра у найширшому місці. Затока розташована на 4,5 метра нижче за рівень Каспію. Тому швидкість течії досягає 1 метра в секунду (у деяких місцях – до трьох метрів), і тут можна побачити таке явище, як морський водоспад. Хоча висота його – всього 2 метри.

До списку також увійшли гірське мальовниче село Нохур, водоспади Туркменістану, серед яких найбільший – Хур-Хурі, природні заповідники Туркменістану, стародавнє місто Мерв, парфянська столиця Ніса, архітектурний заповідник Куняургенч, Гонурдепе, Дехістан, Абіверд та мечеть Сейіт.