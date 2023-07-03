Жінка отримала страшну травму, спіткнувшись в аеропорту Таїланду

В аеропорту Бангкока жінці ампутували ногу після невдалого падіння на пасажирському конвеєрі.

Інцидент стався в аеропорту Бангкоку 29 червня. За даними видання, 57-річна туристка мала сісти на ранковий рейс із бангкокського аеропорту Дон Муанг до провінції Накхонсітхаммарат.

У момент події жінка пересувалася траволатором між терміналами 4 і 5. Вона впала, після чого її ногу стало затягувати всередину механізму, що призвело до травми. За словами представників аеропорту, травма виявилася настільки серйозною, що бригаді медиків зрештою довелося ампутувати їй ліву ногу вище за коліно.

На кадрах, які розміщені в Інтернеті, видно, що нижня частина ноги жінки застрягла під ременем наприкінці проходу. У валізи, що лежала поряд з нею, були два колеса, а жовті гребінчасті пластини були зламані.

За словами керівництва аеропорту, механізм перебував у справному стані. Вони вважають, що жінка сама могла пошкодити поверхню при падінні.

Проте вони обіцяють провести розслідування, щоб з’ясувати, чи не була причиною травми несправність механізму чи недбалість співробітників аеропорту. За словами директора аеропорту, пішохідні доріжки в аеропорту перевіряються щодня та щомісяця.

“Від імені міжнародного аеропорту Дон Муанг я хотів би висловити свої глибокі співчуття у зв’язку з подією. Ми подбали про те, щоб така аварія більше не повторилася”, – сказав на прес-конференції директор аеропорту Карун Танакулджірапат.

Він також зазначив, що аеропорт нестиме повну відповідальність за медичні витрати жінки і відкритий для переговорів щодо інших компенсацій.