Всі розділи
ГоловнаТаїландЖінка отримала страшну травму, спіткнувшись в аеропорту Таїланду
ТаїландТуризм

Жінка отримала страшну травму, спіткнувшись в аеропорту Таїланду

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Жінка отримала страшну травму, спіткнувшись в аеропорту Таїланду

В аеропорту Бангкока жінці ампутували ногу після невдалого падіння на пасажирському конвеєрі.

Інцидент стався в аеропорту Бангкоку 29 червня. За даними видання, 57-річна туристка мала сісти на ранковий рейс із бангкокського аеропорту Дон Муанг до провінції Накхонсітхаммарат.

У момент події жінка пересувалася траволатором між терміналами 4 і 5. Вона впала, після чого її ногу стало затягувати всередину механізму, що призвело до травми. За словами представників аеропорту, травма виявилася настільки серйозною, що бригаді медиків зрештою довелося ампутувати їй ліву ногу вище за коліно.

На кадрах, які розміщені в Інтернеті, видно, що нижня частина ноги жінки застрягла під ременем наприкінці проходу. У валізи, що лежала поряд з нею, були два колеса, а жовті гребінчасті пластини були зламані.

За словами керівництва аеропорту, механізм перебував у справному стані. Вони вважають, що жінка сама могла пошкодити поверхню при падінні.

Проте вони обіцяють провести розслідування, щоб з’ясувати, чи не була причиною травми несправність механізму чи недбалість співробітників аеропорту. За словами директора аеропорту, пішохідні доріжки в аеропорту перевіряються щодня та щомісяця.

“Від імені міжнародного аеропорту Дон Муанг я хотів би висловити свої глибокі співчуття у зв’язку з подією. Ми подбали про те, щоб така аварія більше не повторилася”, – сказав на прес-конференції директор аеропорту Карун Танакулджірапат.

Він також зазначив, що аеропорт нестиме повну відповідальність за медичні витрати жінки і відкритий для переговорів щодо інших компенсацій.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Греції корабель із десятками туристів спалахнув у відкритому морі: відео

Греція
Десятки туристів із Великобританії ледь не згоріли під час...

Авіакомпанія внесла пасажира до чорного списку за пронесену на борт їжу

Туреччина
Пасажир літака, що летів зі Стамбула до Газіантепу, потрапив...

У пасажирів на очах при вильоті з Таїланду туристка втратила ногу в аеропорту, яку затиснуло ескалатором

Таїланд
Туристи, що знаходяться в міжнародному аеропорту Бангкока, стали мимовільними...

Туристка заради відео стрибнула зі скелі та опинилась у лікарні

Австралія
Австралійська туристка під час відпочинку в Італії вирішила стрибнути...

Топ-10 речей, які невигідно купувати в аеропорту

LifeStyle
Є товари, купувати які в аеропорту категорично не рекомендується,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму