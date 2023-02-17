Загинуло вже 75 туристів за півтора місяці: відпочиваючих у Таїланді попередили про смертельну небезпеку

Усього за 1.5 місяця 75 іноземних туристів загинули та ще 2’886 отримали поранення різного ступеня важкості на небезпечних дорогах курортного Таїланду у 2023 році. Такими є зведення смертельних ДТП, згідно з даними The Thaiger з посиланням на інформаційний центр з нещасних випадків Thai RSC.

Офіційні дані, зареєстровані з 1 січня по 15 лютого 2023 року, показали, що цього року в дорожньо-транспортних пригодах в Таїланді загинуло 2.099 осіб. Із них 75 були іноземцями. Щодо постраждалих, то за 1.5 місяця цифри такі: травми отримали 106.133 особи, 2.886 з яких були іноземними туристами.

Тривожна статистика минулого тижня, тобто з 5 по 11 лютого, така: на дорогах Таїланду загинуло 312 осіб, включаючи іноземців. Із 75 іноземців, які загинули на дорогах Таїланду цього року, 69.71% – чоловіки та 30.29% – жінки. Більшість жертв, а точніше 75.31%, були на мотоциклах. Переважна кількість смертельних аварій сталася у курортній провінції Чіангмай, яка не має виходу до моря. На її дорогах цього року загинули дев’ять іноземних туристів, ще шість померли під колесами в провінції Патумтхані, п’ять — у Самутпракані, чотири — у Сураттані, чотири — у Траті, три — у Бангкоку.

Для порівняння: 2022 року тайський RSC зафіксував загибель 551 іноземця на дорогах Таїланду, ще 7.912 іноземців отримали поранення. За аналогією з поточними даними, 78.64% загиблих туристів у 2022 році перебували за кермом мотоциклів. Знову ж таки, 70% — чоловіки, а 30% — жінки. Минулого року лідером в антирейтингу провінцій зі смертності в ДТП стала провінція Чіангмай (49 іноземних туристів), столиця Бангкок (44 іноземці), Чонбурі (зокрема Паттайя) (44 чол.), курортний острів Пхукет (33 чол.), так. (32 іноземця), Районг та Патхумтхані (по 26 іноземця), Самутсакхон (25 чол.), Прикордонна з М’янмою прибережна провінція Прачуапкхірікхан (21 чол.).

Уточнювалося, що не всі ДТП потрапляли до заголовків газет, тому подробиці про кожний випадок відсутні. Інформація про те, чи фігурували у зведеннях за 1.5-місячний період українці, поки що теж не фігурувала. Але ось що відомо про деякі свіжі аварії: