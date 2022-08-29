Всі розділи
ГоловнаТуреччинаЧергова серйозна автобусна аварія з туристами в Туреччині: п'ятеро людей загинули і...
ТуреччинаТуризм

Чергова серйозна автобусна аварія з туристами в Туреччині: п’ятеро людей загинули і 38 отримали поранення

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Donate
Ще одна серйозна автобусна аварія в Туреччині: п'ятеро людей загинули і 38 отримали поранення

П’ятеро людей загинули і 38 отримали поранення внаслідок того, що автобус із туристами зійшов з дороги у північно-західній провінції Бурса в Туреччині в неділю, повідомляє БТА з посиланням на Daily Sabah.

Автобус прямував з провінції Кютахья у район Муданья у Бурсі. Він переправляв групу туристів у прибережне місто. Серед загиблих були водій та чотири пасажири. У справі розпочато розслідування.

Нагадаємо, минулого тижня 34 людини загинули у двох аваріях у провінціях Газіантеп та Мардін на півдні та південному сході Туреччини відповідно.

У Туреччині дорожні аварії забирають сотні життів щороку. Дані департаменту дорожнього руху турецької поліції показують, що за перші шість місяців 2022 дорожні аварії забрали 920 життів. Основною причиною аварій є помилка водія.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму