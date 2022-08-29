Чергова серйозна автобусна аварія з туристами в Туреччині: п’ятеро людей загинули і 38 отримали поранення

П’ятеро людей загинули і 38 отримали поранення внаслідок того, що автобус із туристами зійшов з дороги у північно-західній провінції Бурса в Туреччині в неділю, повідомляє БТА з посиланням на Daily Sabah.
Автобус прямував з провінції Кютахья у район Муданья у Бурсі. Він переправляв групу туристів у прибережне місто. Серед загиблих були водій та чотири пасажири. У справі розпочато розслідування.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde tur otobüsü kaza yaptı, ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti https://t.co/ViPt7r1XL7 pic.twitter.com/U6qY2LReaw
— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 28, 2022
Нагадаємо, минулого тижня 34 людини загинули у двох аваріях у провінціях Газіантеп та Мардін на півдні та південному сході Туреччини відповідно.
У Туреччині дорожні аварії забирають сотні життів щороку. Дані департаменту дорожнього руху турецької поліції показують, що за перші шість місяців 2022 дорожні аварії забрали 920 життів. Основною причиною аварій є помилка водія.
🔴 Otobüs kazalarına bir yenisi eklendi! 5 ölü 38 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.
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— Doğruhaber Gazetesi (@Dogruhaber) August 28, 2022