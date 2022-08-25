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ТуреччинаТуризм

П’ять туристів загинули і шість отримали поранення внаслідок аварії поблизу турецького курорту Мармаріс

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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П'ять туристів загинули і шість отримали поранення внаслідок аварії поблизу Мармаріса

П’ять туристів загинули і шість отримали поранення вчора внаслідок серйозної аварії позашляховика неподалік турецького курорту Мармаріс (округ Мугла), повідомили турецькі телеканали TRT-Haber і NTV з посиланням на BTA.

За даними NTV, туристи були громадянами Іраку.

Аварія сталася після того, як джип, який перевозив людей на сафарі, перекинувся на дорозі, що веде до району міста Датча.

Передбачається, що аварія сталася через те, що дорога була слизькою через сильний дощ.

До району було направлено безліч машин швидкої допомоги, пожежних та поліцейських команд.

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