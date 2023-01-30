Екскурсія в Анталії закінчилася жахом: у Туреччині згорів туристичний автобус, який перевозив 25 туристів

Екскурсія Анталією закінчилася жахом для 25 туристів, що подорожували Туреччиною. Туристичний автобус, який перевозив їх на екскурсії, спалахнув і згорів ущент.

Як повідомляє турецька газета Sozcu, група з 25 туристів з Південної Кореї подорожувала Туреччиною, після туру Стамбулом і Каппадокією туристи вирушили до Анталії. Метою екскурсії цього дня була вершина гори Тахтали у районі Кемера в Анталії.

Але за 4 кілометри від нижньої станції канатної дороги на горі Тахтали один із туристів, помітив дим, що виходить з моторної частини туристичного автобуса і повідомив водію. Водій зупинив автобус і висадив гіда та туристів. Полум’я, що вирвалося з моторної частини, за короткий час охопило автобус.

Водій намагався загасити полум’я за допомогою вогнегасника, але було вже пізно — вогонь змогли загасити тільки пожежники, що прибули, і то лише за півгодини за допомогою трьох шлангів і цистерни з водою. Як додає видання, автобус за цей час згорів повністю, головне завдання було не дати полум’ю перекинутися на ліс.

Що стосується туристів, то, як пише Sozcu, «туристи вирушили до своїх готелів на іншому транспортному засобі».