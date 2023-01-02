Як в аеропортах обманюють туристів

Аеропорт – справді дороге місце. Навіть їжа з фастфуду там обійдеться вам у кілька разів дорожче. Однак у повітряній гавані ви можете втратити гроші та іншими обманними шляхами. У матеріалі “ДІП” – про те, які схеми провертають в аеропортах для того, щоб витягти з вас гроші.

Куля у валізу

У деяких невеликих аеропортах співробітники, які займаються сортуванням багажу, обманюють туристів, що поспішають. Перед оглядом вони підкладають у валізу кулю, знаходять мандрівника у натовпі та заявляють, що він намагався провезти заборонену зброю. Коли людина починає панікувати, вони пропонують їй викликати поліцію або заплатити “хабар”. Турист, який боїться запізнитися на літак і не хоче псувати собі відпустку, погоджується на швидке вирішення проблеми. Так працівники заробляють на довірливих мандрівниках.

Убезпечити себе від обману можна, якщо купити валізу з кодовим замком або надягати на неї щільний чохол. У такому разі співробітники не зможуть його непомітно розкрити. Також можна погодитися на виклик поліції, і тоді вони не продовжуватимуть цю “виставу”.

Дорога вода

В аеропортах на кожному кроці продається звичайна бутильована вода, але її ціна, як правило, сильно завищена. Також у будь-якому аеропорту є питні фонтанчики, де можна набрати воду у свою тару. Візьміть із собою багаторазову пляшку або збережіть пластикову, щоб використати її повторно. Також пляшку води можна попросити у стюардеси навіть на лоукостерах наливають необмежену кількість питної води.

Також якщо ви знаєте, що в польоті захочете гарячий чай чи каву, візьміть із собою порожній термос і попросіть гарячу воду у співробітників ресторану в аеропорту. Вам навряд відмовлять або попросять символічну суму за воду.

Таксисти

Цей спосіб обману поширений як і Україні, і у інших країнах. Таксисти стоять у зоні прильоту аеропорту та пропонують пасажирам свої послуги. Як правило, ціни у них вищі, ніж у звичних агрегаторах. Однак не всі мандрівники вміють підключатися до інтернету в незнайомих місцях, тому змушені користуватися послугами цих людей та переплачувати у два, а то й утричі.

Щоб не піддатися на цей прийом, заздалегідь дізнайтеся, як прийнято замовляти таксі в країні, в яку ви летить. У різних регіонів є свої особливості та працюючі додатки, тому краще завантажити їх заздалегідь.