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Туризм

Випив і закурив: У США пасажир влаштував бешкет у літаку після невідомого напою

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Випив і закурив: Чоловік влаштував бешкет у літаку після невідомого напою

Пасажира американської Alaska Airlines було заарештовано після неадекватної поведінки: він нагрубив стюардесі, курив цигарку і кричав “ми всі помремо”, передає Daily Mail.

За інформацією видання, чоловік випив під час польоту “невідомий напій” та його поведінка змінилася.

“Чоловікові, який летів рейсом з Сіетлу в Анкорідж, пред’явлено два звинувачення в нападі. Адам Девід Сеймур, за версією слідства, перебував у стані наркотичного сп’яніння, нібито випив пляшку “санітайзера для рук” через те, що стюардеси відмовили йому в споживанні алкоголю”, – розповідає джерело.

Згідно зі свідченнями свідків, у польоті він також закурив цигарку і сказав своїй сусідці по кріслу, що “літак ось-ось розіб’ється”, повідомляє The Daily Beast. Потерпілі також розповіли, що “спочатку бешкетник здавався доброзичливим”.

“Містер Сеймур витяг три кольорові пляшки: рожеву, зелену та синю, потім випив вміст однієї з них, – йдеться у звіті свідків. – Сусіди чоловіка не бачили, що було всередині пляшок, оскільки вони були кольоровими”.

Повідомляється, що стюардеса була свідком того, як Сеймур пив щось, і запитала його, що це було. Він відповів: “Дезінфікуючий засіб для рук”. Незабаром чоловік замовив ще Jack Daniels та Coca-Cola, а потім “поведінка містера Сеймура змінилася”.

Випив і закурив: У США пасажир влаштував бешкет у літаку після невідомого напою

“Він невиразно вимовляв слова і почав фізично наближатися до потерпілої без її згоди, потер її гомілку і коліно з внутрішнього та зовнішнього боку і спробував покласти голову їй на плече”, – йдеться у скарзі.

У бесіді з офіцерами поліції після приземлення борту стюардеса додала деякі деталі інциденту.

“Він торкнувся мене, напав на жінку, погрожував моєму життю і явно був виснажений через тривале вживання наркотиків”, – розповіла дівчина.

У ЗМІ пишуть, що Сеймур зробив кілька коментарів про її сексуальність і сказав, що вона “схожа на лесбіянку”.

“За кілька миттєвостей бортпровідниця побачила, що Сеймур тримає в руці запальничку та запалену сигарету”, – йдеться у скарзі.

“Я погана людина”, – сказав порушник своїй сусідці, як кажуть свідки, і зажадав пиво.

Випив і закурив: У США пасажир влаштував бешкет у літаку після невідомого напою

Чоловіка заарештували прямо в літаку: двоє пасажирів виявилися поліцейськими і ув’язнили порушника в наручники.

Неадекватний пасажир відмовився пройти перевірку на алкотестері, але співробітник аеропорту розповів виданню, що у обвинуваченого було взято мазки з рук, які “показують присутність кокаїну”.

Правоохоронці міжнародного аеропорту Анкоріджа повідомили Daily Mail, що справа Сеймура все ще перебуває на стадії розслідування.

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