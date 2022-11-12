В Таиланде составили список багажа, который рекомендуется брать каждому туристу

Список багажу, на який варто звернути увагу кожному туристу, який зібрався до Таїланду, у тому числі на тривалий термін, представили у тайських ЗМІ. До списку потрапили як речі, які в Таїланді буде знайти непросто чи дорого, так і необхідні для комфорту речі та документи. Також експерти наголосили на тих речах, які можна спокійно залишити вдома, бо їх простіше купити в Таїланді або вони явно будуть там не потрібні.
«Окрім гарного дощовика та зручного взуття, ваш чек-лист багажу повинен складатися тільки з предметів першої необхідності, які можуть бути недоступні в Таїланді», – зазначили експерти.
Ліки за рецептом лікаря
- Сонцезахисний крем (купувати в Таїланді дорого)
- Дезодорант-стік (якщо туристи віддають перевагу, в Таїланді вони не поширені)
- Нижня білизна та бюстгальтери (азіатські розміри швидше за все менші і не факт, що буде підходящий)
- Шкарпетки (якщо у вас розмір ноги 40 або більше, з тієї ж причини)
- Дощовик гарної якості (у Таїланді більшість дощовиків — дешевий пластик)
- Універсальний штепсельний адаптер
- Мобільний телефон
- Дорожня подушка та ковдра при необхідності
- Закуски з рідної країни, які можуть бути недоступними або продаватися за завищеними цінами в Таїланді
Також експерти рекомендують купити VPN, якщо потрібен доступ до веб-сайтів у вашій країні, які можуть бути заблоковані в Таїланді, наприклад онлайн-банкінгу.
Чек-лист документів:
- Паспорт та кілька копій паспорта;
- Декілька фотографій на паспорт
- Свідоцтво про народження
- Водійські права (найкраще міжнародні)
- Запис щеплень
Також експерти склали чек-лист того, що потрібно зробити перед від’їздом:
- Повідомте банки та кредитні картки про дати та місце розташування вашої подорожі.
- Зробіть рекомендовані щеплення для Таїланду
- Купуйте медичну страховку для подорожей (і не забудьте прочитати дрібний шрифт)
І, нарешті, на чому можна заощадити місце у валізі:
- Штани (“Якщо вони вам потрібні для роботи, переконайтеся, що вони легкі”, – додають експерти.)
- Сорочки з довгими рукавами (в Таїланді спекотно)
- Ліки, що відпускаються без рецепта: практично будь-які ліки можна знайти у будь-якій тайській аптеці.
- Чоботи («Якщо це не гумові чоботи», – додають експерти)
- Будь-які теплі речі, якщо не потрібно повертатися в зиму.