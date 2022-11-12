В Таиланде составили список багажа, который рекомендуется брать каждому туристу

Список багажу, на який варто звернути увагу кожному туристу, який зібрався до Таїланду, у тому числі на тривалий термін, представили у тайських ЗМІ. До списку потрапили як речі, які в Таїланді буде знайти непросто чи дорого, так і необхідні для комфорту речі та документи. Також експерти наголосили на тих речах, які можна спокійно залишити вдома, бо їх простіше купити в Таїланді або вони явно будуть там не потрібні.

«Окрім гарного дощовика та зручного взуття, ваш чек-лист багажу повинен складатися тільки з предметів першої необхідності, які можуть бути недоступні в Таїланді», – зазначили експерти.

Ліки за рецептом лікаря

Сонцезахисний крем (купувати в Таїланді дорого)

Дезодорант-стік (якщо туристи віддають перевагу, в Таїланді вони не поширені)

Нижня білизна та бюстгальтери (азіатські розміри швидше за все менші і не факт, що буде підходящий)

Шкарпетки (якщо у вас розмір ноги 40 або більше, з тієї ж причини)

Дощовик гарної якості (у Таїланді більшість дощовиків — дешевий пластик)

Універсальний штепсельний адаптер

Мобільний телефон

Дорожня подушка та ковдра при необхідності

Закуски з рідної країни, які можуть бути недоступними або продаватися за завищеними цінами в Таїланді

Також експерти рекомендують купити VPN, якщо потрібен доступ до веб-сайтів у вашій країні, які можуть бути заблоковані в Таїланді, наприклад онлайн-банкінгу.

Чек-лист документів:

Паспорт та кілька копій паспорта;

Декілька фотографій на паспорт

Свідоцтво про народження

Водійські права (найкраще міжнародні)

Запис щеплень

Також експерти склали чек-лист того, що потрібно зробити перед від’їздом:

Повідомте банки та кредитні картки про дати та місце розташування вашої подорожі.

Зробіть рекомендовані щеплення для Таїланду

Купуйте медичну страховку для подорожей (і не забудьте прочитати дрібний шрифт)

І, нарешті, на чому можна заощадити місце у валізі: