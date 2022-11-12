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ТаїландТуризм

В Таиланде составили список багажа, который рекомендуется брать каждому туристу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Таїланді склали список багажу, який рекомендується брати кожному туристу

Список багажу, на який варто звернути увагу кожному туристу, який зібрався до Таїланду, у тому числі на тривалий термін, представили у тайських ЗМІ. До списку потрапили як речі, які в Таїланді буде знайти непросто чи дорого, так і необхідні для комфорту речі та документи. Також експерти наголосили на тих речах, які можна спокійно залишити вдома, бо їх простіше купити в Таїланді або вони явно будуть там не потрібні.

«Окрім гарного дощовика та зручного взуття, ваш чек-лист багажу повинен складатися тільки з предметів першої необхідності, які можуть бути недоступні в Таїланді», – зазначили експерти.

Ліки за рецептом лікаря

  • Сонцезахисний крем (купувати в Таїланді дорого)
  • Дезодорант-стік (якщо туристи віддають перевагу, в Таїланді вони не поширені)
  • Нижня білизна та бюстгальтери (азіатські розміри швидше за все менші і не факт, що буде підходящий)
  • Шкарпетки (якщо у вас розмір ноги 40 або більше, з тієї ж причини)
  • Дощовик гарної якості (у Таїланді більшість дощовиків — дешевий пластик)
  • Універсальний штепсельний адаптер
  • Мобільний телефон
  • Дорожня подушка та ковдра при необхідності
  • Закуски з рідної країни, які можуть бути недоступними або продаватися за завищеними цінами в Таїланді

Також експерти рекомендують купити VPN, якщо потрібен доступ до веб-сайтів у вашій країні, які можуть бути заблоковані в Таїланді, наприклад онлайн-банкінгу.

Чек-лист документів:

  • Паспорт та кілька копій паспорта;
  • Декілька фотографій на паспорт
  • Свідоцтво про народження
  • Водійські права (найкраще міжнародні)
  • Запис щеплень

Також експерти склали чек-лист того, що потрібно зробити перед від’їздом:

  • Повідомте банки та кредитні картки про дати та місце розташування вашої подорожі.
  • Зробіть рекомендовані щеплення для Таїланду
  • Купуйте медичну страховку для подорожей (і не забудьте прочитати дрібний шрифт)

І, нарешті, на чому можна заощадити місце у валізі:

  • Штани (“Якщо вони вам потрібні для роботи, переконайтеся, що вони легкі”, – додають експерти.)
  • Сорочки з довгими рукавами (в Таїланді спекотно)
  • Ліки, що відпускаються без рецепта: практично будь-які ліки можна знайти у будь-якій тайській аптеці.
  • Чоботи («Якщо це не гумові чоботи», – додають експерти)
  • Будь-які теплі речі, якщо не потрібно повертатися в зиму.

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