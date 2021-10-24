Пасажирів в літаках почали годувати як свиней: стюардеси кидають їжу прямо на підлогу

Відео про «антисанітарне» обслуговування на борту літака стало вірусним в соцмережах. Вперше з’явилося в Reddit, зветься: «Льотний екіпаж розносить закуски, поки літак злітає, і якщо ви знайдете, то можете залишити собі».

На відео зафіксовано, як закуски в жовтій упаковці ковзають по проходу, змушуючи туристів підіймати їх з з підлоги, коли ті пролітають повз. Що викликало такий оригінальний спосіб «годівлі» не зрозуміло, але судячи по відео можна припустити, що це не навмисний «свинячий» спосіб годівлі, а скоріше вимушений у зв’язку з турбулентністю.

Проте, частині туристів ідея «зайшла». «Я думаю, це весело, в літаках все таке жорстке і напружене… Мені подобається бачити веселих бортпровідників!» «Це трапилося зі мною одного разу під час польоту на південний захід; команда була веселою!», – додає інший.

Однак більшість користувачів обурювалось. «Подумайте про всі черевики, які тільки що пройшли по цій місцевості і де вони недавно були. Для початку, стоячи перед пісуаром. Фу». «Б’юся об заклад, задній ряд отримує багато»., – кепкував інший користувач.

З’явилося ще одне відео, на якому видно, як одна стюардеса кидає закуски по проходу, а не роздає їх..

Якщо поглянути, то видно, що бортпровідники сидять на своїх кріслах, що буває тільки при зльоті, посадці та під час турбулентності.

Швидше за все, цей рейс був трохи “нерівним”, тому екіпаж не зміг надати їжу чи напої належним чином.

Усвідомлюючи, що деякі пасажири можуть бути голодними, вони розробили цей креативний спосіб отримання закусок для всіх. Наприкінці вони навіть пожартували про те, що зроблять те саме з їхніми напоями.