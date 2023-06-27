У відпустці – напоготові. Як вижити, якщо напала акула

Прості, але дієві поради від іхтіологів та рятувальників, які можуть врятувати вам життя під час зустрічі з акулою.

Нещодавно в єгипетській Хургаді акула-людожер розшматувала 23-річного хлопця на очах у батька в Єгипті. У зв’язку з трагедією в розпал літніх відпусток важливо пам’ятати, що навіть акули середнього розміру здатні завдати серйозних пошкоджень або вбити людину. Розповідаємо, як уникнути нападу акули та що робити у разі атаки.

Як запобігти зіткненню

Не купайтеся в каламутній воді і не заходьте в море у темну пору доби. Хижаки найбільш активні вночі, а низька видимість – це хороша умова для акули, що полює. Запам’ятайте, що кров для акули як приманка. Не заходьте у воду, якщо є пошкодження покривів шкіри.

Що робити, якщо ви помітили хижака у воді?

Якщо ви помітили акулу, треба плавно, не роблячи різких рухів, але максимально швидко рухатись у бік берега. Акули одразу не нападають. Найчастіше вони роблять кілька кіл навколо своєї жертви і лише потім починають діяти.

Не зводьте очей із акули. Акули мають кілька різних методів нападу. Іноді вони підпливають і кидаються в атаку, іноді кружляють деякий час перед кидком, а іноді підкрадаються ззаду для раптової атаки.

Не упускайте акулу з поля зору і тримайте її в полі зору, навіть коли ви намагаєтеся спливти. Не перегороджуйте шлях акулі. Якщо ви стоїте між акулою та відкритим океаном, відійдіть подалі. Не повертайтеся спиною до акули під час руху.

Якщо ви все ж таки зіткнулися з акулою, слід завмерти і не піддаватися паніці. В іншому випадку вона переслідуватиме і обов’язково наздожене. Тому важливо зберігати свідомість, щоб ви могли тверезо оцінити ситуацію і зрозуміти, як дістатися до безпечного місця.

Займіть оборонну позицію. Якщо ви не можете відразу вибратися з води, спробуйте зменшити можливі кути атаки акули. Якщо ви знаходитесь на мілководді, тримайте ноги на землі.

Повільно відійдіть назад до рифу, паля, виступу скелі або будь-якої твердої перешкоди, щоб акула не могла кружляти навколо вас. Якщо ви пірнаєте біля берега, вам може знадобитися спуститися вниз, щоб знайти укриття. Знайдіть риф чи скелю на дні океану. У відкритій воді встаньте спиною до спини з іншим плавцем або дайвером, щоб ви могли бачити та захищатися від нападу з будь-якого напрямку.

Повільно рухайтеся до берега чи човна.

Акула напала на вас

Якщо акула вже напала, треба постаратися вдарити її руками, ногами або якимось предметом, щоб вона бачила реальну загрозу. Якщо у вас є рушниця або жердина, використовуйте її! Гострий предмет – хороший спосіб заподіяти достатньо болю, щоб злякати акулу. Бити краще в морду, мітити в ніс, зябра та очі хижака – єдині вразливі місця у акули.

Якщо ви не маєте зброї, імпровізуйте. Використовуйте будь-який неживий предмет, наприклад камеру або камінь, щоб відігнати акулу.

Якщо довкола нічого немає, використовуйте власне тіло. Цільтесь в очі, зябра або морду акули. Боріться кулаками, ліктями, колінами та ступнями. Продовжуйте, доки акула не відпустить вас і не відпливе.

Пам’ятайте, що у акул напрочуд груба і гостра шкіра, на відміну від гладкої луски інших риб, так що майте це на увазі.

Як покликати на допомогу?

Якщо зможете відбитися від акули, випливіть із води. Навіть якщо акула спливе, ви не в безпеці. Акули можуть спливти на якийсь час, а потім повернутися і продовжити атаку. Поверніться на берег або на човен якнайшвидше.

Якщо поблизу знаходиться човен, покличте його спокійно, але голосно, щоб він попрямував до вас. Залишайтеся нерухомими під час очікування. Сідайте в човен, як тільки він дістанеться до вас.

Якщо ви при березі, пливете швидко, але плавно. Різкі рухи можуть привернути увагу акули або розсіяти кров по воді. Зробіть плавний зворотний брас, який вимагає менше розбризкування, ніж інші гребки.