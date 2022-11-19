У Таїланді з туристів запропоновано стягувати додатковий податок

Оплачувати відновлення після ковіда тайської туріндустрії грошима туристів – запропонував голова тайської готельної компанії. “Свіжу ідею” – дозволити готелям стягувати з туристів додатковий побір в районі близько 300 бат (тобто трохи більше 310 гривень) на добу – запропонував Білл Хайнеке, тайсько-американський голова Minor International, яка управляє більш ніж 500 готелями по всьому світу .

Мета податку з його слів – фінансування відновлення галузі після пандемії. “Додаткова плата за номер поряд з низкою інших пропозицій допоможе сектору гостинності Таїланду вижити в цій складній обстановці низького попиту та зростання цін”, – написав пан Хайнеке у відкритому листі прем’єр-міністру Таїланду Праюту Чан-Оча.

За його словами, туристична індустрія Таїланду страждає від високої інфляції та витрат на сировину та заробітну плату, а також на неї тиснуть ціни на енергію та паливо. «Це змушує операторів значною мірою використовувати свої резерви, щоб упоратися із ситуацією», – заявив він.

Зазначимо, що такі заклики звучать на тлі глобальних прогнозів туристичної статистики. Таїланд, як очікується, перевершить свою мету із залучення 10 мільйонів іноземних відвідувачів цього року. Хоча ця цифра є лише чвертью від рівня 2019 року. Тому Таїланду треба зосередитись на тому, «щоб отримувати більше від кожного відвідувача». Втім, сумнівно, що ця ініціатива порадує тих же російських туристів, попит яких на Таїланд почав зростати у зв’язку з розширенням перевезення і зниженням цін.