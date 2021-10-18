Нові дані від поліції Норвегії: зловмисник з луком, ймовірно, вбив своїх жертв ножем

За заявою норвезької поліції, чоловік, який минулого тижня скоїв напад з використанням лука і стріл в Норвегії, вбив своїх жертв ножем.

Розслідування показало, що підозрюваний, 37-річний чоловік з Данії, який зізнався у вбивствах, спочатку поранив жертв, випустивши в них стріли, сказав на прес-конференції в Конгсберзі інспектор поліції Пер Томас Омхольт.

Ймовірно, потім він прикінчив п’ять своїх жертв двома видами холодної зброї. Це відбувалося як за приватним адресами, так і в громадських місцях, розташованих на одній і тій же вулиці.

Розслідування все ще перебуває на ранній стадії, сказав інспектор поліції. Він не уточнив, яка саме холодна зброя була використана, щоб не вплинути на свідків.

Напад стався в середу в Конгсберзі, на півдні Норвегії. Поки все вказує на те, що всі жертви були обрані випадково, сказав Омхолт. Чотири жінки і один чоловік були вбиті.

Психічне здоров’я злочинця і раніше є найбільш вірогідним мотивом. Він міститься в медичній установі, що охороняється.