У Таїланді сталася масова бійка туристів та персоналу ресторану

Турист з Австралії влаштував заворушення в Таїланді та був заарештований. Інцидент стався у черзі “за кебабом” у шашличної: чоловік у стані алкогольного сп’яніння поводився агресивно щодо працівників закладу.

За словами очевидців, коли персонал відмовився обслуговувати п’яних туристів позачергово, молодики почали кидатися пляшками. Шокуючий інцидент потрапив на відео: працівники закладу захищають себе кухонним начинням, швабрами, трубами та стільцями.

На момент прибуття поліції туристи встигли втекти з місця події, у поліції впевнені, що впізнають їх.

“Усі учасники бійки були ідентифіковані камерами відеоспостереження. Подібна поведінка може завдати шкоди репутації району і вплинути на туризм, тому ми переслідуватимемо всіх туристів відповідно до закону”, – прокоментував капітан поліції Наттавут Сарайтонг.

Призвідника було затримано та допитано в поліцейській дільниці Патонга. Ним виявився 34-річний Хассан Хева Карен, чоловік визнав свою участь у бійці та пояснив, що кинув пляшку води у персонал, оскільки був незадоволений повільним обслуговуванням.

Офіцери організували зустріч австралійця з двома працівниками ресторану, які брали участь у бійці. Сторони обмінялися вибаченнями, проте примирення не допоможе порушнику уникнути покарання.