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АвстраліяТуризм

У Сіднеї жартівник креативно розіграв пасажирів аеропорту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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У Сіднеї жартівник розіграв пасажирів аеропорту

Як повідомляє Mirror, у Сіднеї (Австралія) жартівник розіграв пасажирів, які прибувають до місцевого аеропорту. Під час заходу літака на посадку вони бачать дивний напис на даху будівлі: «Ласкаво просимо до Перту!».

Перт – місто, що знаходиться на іншому кінці Австралії. Фраза написана яскравою фарбою, добре видно з ілюмінатора.

Користувачі соцмереж відзначають, що не уявляють стан пасажирів на борту, коли ті розуміють, що вони відлетіли не в Сідней, а на інший кінець країни.

Жартівником виявився власник будівлі Бред Хісман, який розповів, що надихнувся розіграшом, що стався в Мілуокі 1978 року. Тоді на даху будівлі поряд із міжнародним аеропортом хтось написав «Ласкаво просимо до Клівленду».

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