Кит вистрибнув із води та збив серфінгіста: відео

55-річний серфінгіст Джейсон Брін дивом уникнув серйозних травм після того, як на нього викинувся кит-горбач поблизу пляжу Сіднея, повідомляє Daily Mail.

Неймовірний інцидент був зафіксований камерою GoPro самого Бріна і перехожим Полом Неттебеком, який знімав те, що відбувається з берега. Відеоролики розлетілися мережею.

На кадрах GoPro видно, як Брін з жахом кричить, коли гігантський ссавець вистрибує з води.

Камера зняла кілька “секунд турбулентності”, потім можна побачити, як Брін забирається назад на свій борт, а кит віддаляється в далечінь.

“Чорт, мене щойно збив кит”, – сказав чоловік на відео.

Користувачі соцмережі зазначають, що це було б складно повірити, якби не кадри, які весь цей час знімала камера GoPro.

“Чому ти не прийшов на роботу? Мене збив кит”, “Виглядає неймовірно”, “Йому ніхто ніколи не повірив би, якби не камера”, – пишуть користувачі соцмережі TikTok під постом.