В аеропорту Сіднея літак зіткнувся з автомобілем і став непридатним для експлуатації

В аеропорту Сіднея сталося зіткнення службового автомобіля аеропорту з Airbus A320 авіакомпанії Jetstar, яке призвело до серйозних пошкоджень моторної гондоли двигуна, повідомляє AviationSource News.

Інцидент стався приблизно о 5:30, коли персонал аеропорту буксирував повітряне судно до термінала гейту. Кабіна легкового автомобіля застрягла під правим двигуном літака. Водія транспортного засобу було доставлено до лікарні з незначними травмами.

