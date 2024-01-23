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АвстраліяТуризм

В аеропорту Сіднея літак зіткнувся з автомобілем і став непридатним для експлуатації

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В аеропорту Сіднея літак зіткнувся з автомобілем і став непридатним для експлуатації
twitter.com/AFlyGuyTravels

В аеропорту Сіднея сталося зіткнення службового автомобіля аеропорту з Airbus A320 авіакомпанії Jetstar, яке призвело до серйозних пошкоджень моторної гондоли двигуна, повідомляє AviationSource News.

Інцидент стався приблизно о 5:30, коли персонал аеропорту буксирував повітряне судно до термінала гейту. Кабіна легкового автомобіля застрягла під правим двигуном літака. Водія транспортного засобу було доставлено до лікарні з незначними травмами.

На момент інциденту вузькофюзеляжний Airbus компанії Jetstar був порожній, оскільки його переміщали до гейту буксиром. Літак VH-VGJ отримав серйозні пошкодження та став непридатним для експлуатації. Авіакомпанія змушена була скасувати запланований рейс JQ760 з Сіднея до Аделаїди.

Пасажири були перерозподілені на пізніші рейси для продовження своєї подорожі. Інцидент спричинив тимчасові порушення авіасполучення в аеропорту Сіднея. Проводиться розслідування причин зіткнення.

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