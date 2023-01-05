Туристам розповіли, від яких екзотичних фруктів у Таїланді варто триматися подалі

У Таїланді щодуху йде туристичний сезон, і багато мандрівників вже передчують, як відпочиватимуть на пляжах взимку, поїдаючи екзотичні фрукти. Однак деякі туристи, приїжджаючи на ринок, скуповують абсолютно все, навіть не припускаючи, що деякі продукти можуть виявитися не просто марними, але й нашкодити. Про те, які екзотичні фрукти в Таїланді не треба купувати, – у матеріалі “ДІП”.

Драконів фрукт (Пітахая)

Туристів цей фрукт приваблює своїм зовнішнім виглядом. Зовні він яскраво-рожевого кольору із зеленими гілочками, а всередині може бути білим, або кольору фуксії з маленькими кісточками. Його додають у салати, супи, коктейлі та інші страви, а також продають як самостійний фрукт на ринку. Однак сезон у Пітахаї триває з липня по вересень, тому туристи не потрапляють до Таїланду тоді, коли фрукт дійсно дозрів. В результаті чого їм продають перезрілі і недозрілі фрукти, які можуть спричинити отруєння або розлад кишечника.

Навіть якщо вам пощастило і ви змогли знайти дозрілу Пітахаю, то смак вас навряд чи вразить. Консистенція у фрукта досить рідка, а смак ледве вловимо, так що вам залишиться тільки погризти кісточки.

Дуріан

Ви, напевно, чули про цей підступний екзотичний фрукт. Річ у тому, що з’їсти його – справжнє випробування для туристів. Дуріан випромінює дуже неприємний запах, а ось його плоди надзвичайно смачні. З дуріаном забороняють заходити до громадських місць, готелів та літаків, оскільки не всі люди можуть винести запах гнилі, який він випромінює. Якщо ви дуже чутливі до запахів, то краще не купувати його або купувати одразу очищеним, тому що неприємний аромат довго зберігається на руках та в приміщенні. Сезон цього фрукта також триває з травня по серпень, тому знайти дозрілий дуріан може бути важко.

Рамбутан

Цей фрукт виглядає дуже незвичайно і більше схожий на їжака, ніж на їстівний продукт, але рамбутан дійсно смачний, а його м’якоть нагадує диню на смак. Сезон рамбутану — з квітня до жовтня, тому є шанс, що ви знайдете його дозрілим на ринках. Однак є інший нюанс – рамбутан можна вживати тільки у свіжому вигляді, через 2-3 дні після його збору він стає прісним, а якщо він лежатиме довше, то може спричинити розлад кишечника. Як зрозуміти, що рамбутан ще свіжий: м’якоть легко відокремлюється від шкірки та кісточки. В інших випадках вживати його не рекомендується.