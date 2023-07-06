Туристам розповіли, чому варто уникати рейсів у другій половині дня

Існує кілька причин, через які польоти ближче до вечора є поганою ідеєю. Зокрема, у другій половині дня турбулентність часто сильніша, ніж вранці.

Пілот Джеррі Джонсон пояснив, що повітря змінюється протягом дня, а вдень польоти часто грубіші через тепле повітря. Якщо ви вилітаєте в кінці дня, у землі було більше часу для нагрівання, що може призвести до “нерівного повітря” і турбулентності на борту.

Крім того, за його словами, у другій половині дня більше шансів потрапити до грози, ніж уранці.

Водночас, на думку експертів, денні рейси затримуються набагато частіше, ніж ранкові.

“Хоча пізні від’їзди можуть бути зручними, вони також ризиковані. Бюджетні авіакомпанії зазвичай виділяють всього 30 хвилин між посадкою і зльотом протягом усього дня, тому розклад легко може піти навперейми. Пізніші рейси з більшою ймовірністю зіткнуться із затримками”, – зазначив редактор Airliner. World Гордон Сміт.

Як пише видання, згідно зі статистикою, рейси, що вилітають після 15:00, мають найбільше шансів бути скасованими. Насправді ймовірність того, що у них виникнуть проблеми, у середньому на 50 відсотків вища, ніж у тих, хто вилітає раніше того ж дня.

У той же час, за даними FlightRadar24, які проаналізували скасування рейсів влітку 2022 року, найкращий час для польоту – пізній ранок між 11:00 та 12:00. У середньому лише 0,75 відсотка рейсів, запланованих на це вікно, було затримано чи скасовано.