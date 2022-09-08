Туристам розкрили секрет, як проносити на борт літака ручну поклажу понад норму

Як сісти на рейс із великою кількістю ручної поклажі – вічна головоломка для авіатуристів. Експерт з подорожей, співзасновник туристичної компанії Flash Pack Лі Томпсон поділився своєю найкращою порадою, як пронести на борт більш важку сумку повз стюардес.

Після пандемії авіакомпанії, принаймні деякі закордонні, скоротили норми безкоштовного провезення ручної поклажі. Але є кілька хитрощів, які мандрівники можуть використовувати, щоб пронести більше речей у ручній поклажі до салону літака.

Не брати сумку/валізу на коліщатках

«Намагайтеся уникати провезення ручної поклажі на коліщатках. Дуже часто на переповнених рейсах авіакомпанії шукають багаж для завантаження в багажний відсік літака, і сумки на коліщатках мають на меті номер один у їх пошуках. Навіть якщо ваша сумка важка, сумки перекинуті через плече практично завжди залишаються непоміченими», – заявив він.

Авіакомпанії зі значно більшою ймовірністю вилучатимуть валізи на коліщатках з ручної поклажі в багажний відсік лайнера, якщо рейс забитий вщент. Саме тому у пасажирів, які натомість беруть рюкзак чи сумку, може бути більше шансів пронести на борт ручну поклажу понад норму.

Одягти верхній одяг з кишенями

«Моя головна річ у подорожі – це фотоапарат, тому я завжди ношу його на шиї та набиваю кишені пальта об’єктивами. Мені подобається швидко проходити через систему безпеки, тому мої рідини зазвичай теж знаходяться в одній із кишень, щоб я міг забезпечити безперешкодний процес перевезення багажу», – додав експерт.

Використання кишень пальто для перенесення додаткових предметів допоможе туристам сісти на рейс без необхідності платити за додатковий багаж. Опинившись у салоні, мандрівники зможуть зняти пальто, щоб насолодитися комфортнішим польотом до місця призначення.

«Сідайте в літак першим і завжди сідайте попереду. Якщо ви доклали зусиль, щоб взяти ручну поклажу, тоді ви гарантовано отримаєте вільну верхню полицю для зберігання багажу і виходячи з літака першим, пройдете будь-які черги і дістанетеся до місця призначення раніше за всіх», – попередив Лі Томпсон.

Іноді пасажирам може важко знайти місце у верхніх відсіках для своєї сумки на дуже завантаженому рейсі. Це означає, що їм може бути вигідно першими сісти у літак та знайти місце для своєї сумки. Однак, майже кожна авіакомпанія виділяє місця перед розсадженням, і якщо пасажири не хочуть платити за місце, їх можуть не посадити попереду. Перевізники також часто висаджують туристів групами, щоб заощадити час, тому цей лайфхак може бути не завжди застосовним насправді.

Роздобути «перепустку» – пакет із Duty free

Крім того, фахівець порадив завжди носити із собою поліетиленовий пакет, щоб за потреби покласти в нього всі свої додаткові речі. Незалежно від того, наскільки він сповнений, пакет завжди може стати другим пакетом, навіть якщо дозволено лише один.

Наприклад, для цих цілей ідеально підійде пакет із Duty free, його можна купити в аеропорту. Всередину можна скласти все, що хочеться, і не обов’язково куплене в магазині безмитної торгівлі. Такі сумки дозволені до провезення в літаку як ручна поклажа і ніколи не будуть вважатися додатковим багажем пасажира.