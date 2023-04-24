Туристам повідомили, чому треба завжди бронювати ліву сторону літака

Відпочивати та спати в польоті буває досить проблематично, але вибір на користь правильного місця на борту робить завдання трохи простіше. Експерти у галузі подорожей рекомендують туристам завжди бронювати ліву сторону літака, пише британське видання The Sun.

Місця біля вікна зручні тим, що їх можна використовувати як опору для голови при сні. І саме з лівого боку літака простору для такої опори більше. Це пов’язано з розташуванням вікон. Зліва вони зазвичай знаходяться не прямо по центру через двері літака, що дає можливість спиратися на стіну і влаштуватися комфортніше.

Також місця біля вікна чудово підходять для сну, тому що інші пасажири не будять сплячого, коли йдуть до туалету.

Згідно з дослідженням компанії Boeing, місце біля вікна навіть знижує можливість захворіти, оскільки постійний контакт відбувається з меншою кількістю людей. Пасажири біля проходу в середньому контактують із 64 пасажирами, що проходять повз або сидять в інших рядах. Який сидить біля вікна контактує тільки з 12.

Експерти зазначають, що перед бронюванням місця біля вікна важливо переконатися, що вікно там справді є. У деяких літаках немає вікон на деяких місцях усередині салону.