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ТуризмФіліппіни

Це скандал: у боротьбі за туристів країни почали привласнювати собі пам’ятки інших держав

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Це скандал: у боротьбі за туристів країни почали надавати собі пам'ятки інших держав

У неабиякий скандал «вляпалося» філіппінське рекламне агентство, що оригінальним чином «відрекламувало» туризм на Філіппінах. Справа в тому, що в рекламному ролику, знятому в рамках нової туристичної кампанії країни «Любіть Філіппіни», виявилися «присвоєні» визначні пам’ятки інших країн.

Як повідомляє місцева преса, скандал розпочався буквально за кілька днів після запуску кампанії 27 червня. Ретельні користувачі швидко з’ясували, що в ролику як пам’ятки Філіппін були кадри рисових терас в Індонезії та піщаних дюн у Бразилії.

У результаті Департамент туризму (DOT) був змушений заявити, що розпочав розслідування тверджень про це. Причому спочатку у відомстві заявили, що запитували підтвердження оригінальності та права власності на всі матеріали, багаторазово використані у відео, і агентство «неодноразово запевняло», що все «гаразд».

Однак факт був розкритий — і в результаті рекламне агентство DDB Philippines вибачилося за «надзвичайно недоречні» зображення: «Хоча використання стічних відеоматеріалів у відеороликах про настрій є стандартною практикою в індустрії, використання іноземних стокових відеоматеріалів було прикрою помилкою з боку нашого агентства. Використання іноземних відеоматеріалів у кампанії з просування Філіппін є вкрай недоречним і суперечить цілям DOT», – заявили в агентстві.

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