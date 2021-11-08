Тривожна ситуація: ЄС виключає Україну зі списку безпечних для подорожей країн

Рада Євросоюзу виключить Україну зі списку епідеміологічно безпечних третіх країн наступного тижня через збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус в останньому. Для туристів з України буде заборонено або значно обмежено в’їзд до країн ЄС. Про тривожну ситуацію для туризму заявив у прес-релізі МЗС України.

Однак першим про запровадження обмежень на переміщення українців повідомив європейський редактор радіо Free Europe Рікард Йозвяк у Twitter. «Посли ЄС сьогодні вранці [5 жовтня] прийняли рішення виключити Україну з рекомендованого ЄС списку безпечних для подорожей COVID-19, який буде офіційно оформлено на початку наступного тижня», – сказав Twitter-цитата експерта Schengenvisainfo.

Хоча від Ради ЄС підтвердження ще не надійшло, Міністерство закордонних справ України вже виступило з прес-релізом з цього питання, підтвердивши, що таке має відбутися протягом кількох днів. Це означає, що державам-членам тепер настійно рекомендується знову запровадити заборону на в’їзд для громадян України, які прибувають до ЄС з туристичною метою, зокрема для тих, хто не був щеплений.

«Очікується, що Рада ЄС офіційно опублікує рекомендацію наступного тижня. Водночас, остаточне рішення про умови туристичних поїздок громадян України приймається державами-членами ЄС на національному рівні», – пояснювали в МЗС України. При цьому в документі також наголошується, що тимчасові обмеження ЄС не скасовують безвізовий режим та поширюються лише на туристичні поїздки.

ДОВІДКА: Список епідеміологічно безпечних третіх країн ЄС – це список країн, що не входять до ЄС/ЄЕЗ, які вважаються безпечними в умовах пандемії коронавірусу через низькі показники захворюваності. Державам-членам настійно рекомендується поступово та частково відкривати свої кордони для туристичних поїздок із цих країн. Однак вони юридично не повинні застосовувати його.

Востаннє список оновлювався 29 жовтня, коли до нього були додані Аргентина, Колумбія, Намібія та Перу. Таким чином, на даний момент до списку входять такі країни: Австралія, Аргентина, Бахрейн, Йорданія, Канада, Колумбія, Кувейт, Намібія, Нова Зеландія, Перу, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Корея, Україна, Об’єднані Арабські Емірати , Уругвай, Чилі, а також Китай на підставі взаємності. Країнам-членам також рекомендується зняти заборону на поїздки до спеціальних адміністративних районів Китаю, Гонконгу та Макао, а також на Тайвань.