Топ-10 речей, які невигідно купувати в аеропорту

Є товари, купувати які в аеропорту категорично не рекомендується, оскільки ви не просто не заощадите, а й втратите гроші.

Бутильована вода

Пляшка води в аеропортах на 200 відсотків дорожча, ніж у звичайних магазинах. Оскільки пасажирам не дозволяється проносити на борт рідину об’ємом понад 100 мілілітрів, продавці можуть ставити надхмарні ціни.

Пити хочеться всім, тому багато хто готовий заплатити непомірно високу ціну за пляшку звичайної води без газу. Щоб уникнути зайвих витрат, знайдіть станцію з безкоштовною водою, яка є у багатьох аеропортах.

Електроніка

Націнка на електронні товари в аеропортах невиправдано величезна, а потреба у них безсумнівна. Як ще розважитись під час довгого польоту, як не за прослуховуванням улюбленого треку на телефоні чи за переглядом фільму на гаджеті.

Пам’ятайте, що придбання навушників або зарядки обійдеться вам дешевше, якщо ви здійсните її в магазині або онлайн. Як правило, електроніка в аеропорту дорожча, ніж у звичайних магазинах. А затребувані зарядні пристрої можуть коштувати і вдвічі дорожче.

Якщо у вас немає іншого виходу (наприклад, потрібно зробити важливий дзвінок або вам належить 6-годинний переліт), то не полінуйтеся обійти кілька магазинів та кіосків, щоб знайти найнижчу ціну.

Їжа

Якщо є можливість, краще перекусіть перед тим, як їхати до аеропорту. Їжа в аеропорту зазвичай коштує у кілька разів дорожче, ніж у місті.

Більше того, мандрівники найчастіше їдять не тому, що голодні, а щоб скрасити очікування. Ресторани та магазини, які торгують їжею, знають про це та ставлять завищені ціни.

Якщо захочете перекусити на борту, а харчування в квиток не включено, візьміть із собою шоколадки чи горішки, які можете пронести через службу безпеки.

Валіза

Якщо ви купили занадто багато речей у поїздці та думаєте придбати додаткову валізу в аеропорту, подумайте ще раз. Так, ви купите симпатичну валізу і заплатите за неї, як за золоту, але якість навряд чи відповідатиме ціннику.

Сувеніри

Як і більшість інших товарів в аеропорту із завищеними цінами, продавці сувенірів у терміналі наживаються на вашій непідготовленості. Якщо ви забули взяти комусь подарунок з поїздки та хочете придбати сувенір в аеропорту, готуйтеся розщедритися. Продавці знають, що це ваш останній шанс купити його та ставлять відповідну вартість.

Валюта

Курси обміну валюти всередині аеропорту можуть бути набагато менш вигідними, ніж зовні. Багато пунктів обміну валюти використовують мандрівників, які забули обміняти свої гроші перед відпусткою, і зрештою стягують із них зайві гроші на різниці в курсі. Одне з рішень – почекати, поки ви не опинитеся у місті, щоб зняти готівку у банкоматі. Таке рішення буде для вас набагато вигіднішим.

Подушки для шиї

Якщо ви маєте довгий переліт, подбайте про подушку для шиї заздалегідь і краще не купуйте їх в магазинах в аеропорту. Справа не в їх ціні, а в тому, що їх до вас чіпали і мацали десятки, а то й сотні людей.

Медикаменти

В аеропортах націнка на медичні препарати зовсім нездорова. Якщо ви погано переносите перельоти, то скористайтеся народними засобами або заздалегідь купіть ліки. Спробуйте жувати зелені яблука, сухарики або трав’яні льодяники.

Книги в дорогу

Хороша книга – ваш найкращий друг в очікуванні рейсу. Але не купуйте книжки в аеропорту. Крім того, що вони набагато дорожчі, вибір літератури залишає бажати більшого. У книгарнях у залах очікування продають одні лише бестселери і навряд чи ви знайдете щось, що дійсно вартує великих грошей.

Парфуми

Часи, коли у дьюті-фрі були низькі ціни на парфумерію, давно минули. Якщо хочете придбати пляшечку улюбленого аромату за вигідною ціною, не покладайтеся на аеропорт і не навантажуйте зайвими речами. Ви заощадите набагато більше, якщо зайдете у звичайний міський магазин у розпал знижок.