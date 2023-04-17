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Тайський пляж визнаний найкращим на Землі в 2023 році

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Тайський пляж визнаний найкращим на Землі в 2023 році, а 4 інших увійшли до Топ-100

П’ять тайських пляжів потрапили до рейтингу «найкращих пляжів на землі у 2023 році». Один із них очолив цей рейтинг, а чотири інших також увійшли до топ-100, причому серед перших десятків. Про це повідомили тайські ЗМІ, які послалися на рейтинг британського веб-сайту World Beach Guide. Переможцем став пляж острова Ко Крадан біля узбережжя провінції Транг був визнаний найкращим із «100 найкращих пляжів на Землі 2023 року».

Острів Ко Крадан входить до 40 островів Транг, що лежать біля Андаманського узбережжя Таїланду. «Масовою» туристичною інфраструктурою, на відміну навіть від сусіднього острова Ко Мук — тут немає сіл, лише кілька невеликих курортів та магазинів, а більшість острова — це частина національного парку Хат Чао Май.

Також до «100 найкращих пляжів на Землі 2023 року» увійшли ще чотири тайські пляжі. У першу десятку на дев’яте місце потрапив пляж Рейлі в провінції Крабі, пляж Фрідом на Пхукеті посів вісімнадцяте місце, а двадцять перше — пляж Лаєм на острові Ко Яо Яй у провінції Пханг Нга. Замикає список пляжів Танот Бей на острові Ко Тао в Сураті, провінція Тані, який опинився на 44 місці.

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