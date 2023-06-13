Стюардеса розповіла про напій, який її колеги ненавидять наливати пасажирам під час польоту.

Бортпровідниця Джет, яку цитує британське видання Daily Star, поділилася у своєму онлайн-блозі, що персонал “зітхає” щоразу, коли хтось замовляє газовані напої в літаку. Дівчина попросила відпочиваючих не просити “шипучки” під час польоту, зазначивши, що наливати та подавати їх “просто кошмарно”:

“Безалкогольні напої піняться набагато сильніше, якщо наливати їх із банки, мені буквально доводиться сидіти і чекати, поки бульбашки не опустяться, перш ніж я зможу продовжити дію. Це не найкращий вибір, якщо хочете, щоб вас обслужили швидко”, – пояснила свою точку зору стюардеса.

Стюардеса зауважила, що члени екіпажу “оцінять, якщо ви оберете щось інше”:

“Якщо всі троє пасажирів замовляють газовану воду, я починаю наливати її, беру ще три замовлення на напої, подаю їх, а потім закінчую з першими трьома”, – додала Джет.

Раніше інша стюардеса-блогерка поділилася наочним відео в TikTok, чому екіпаж ненавидить подавати дієтичну колу:

Крім того, що це довго і злить бортпровідників, газовані напої можуть ще й викликати неприємні відчуття та проблеми із травленням під час польоту. Якщо вже й називати найкращий напій для польоту літаком, то це проста вода. Нижча вологість повітря в літаках може призвести до зневоднення організму швидше, ніж на суші. Якщо ви маєте довгий переліт, обов’язково переконайтеся, що п’єте достатню кількість води.

Бортова їжа також містить багато солі, тому що тиск у салоні заважає сприйняттю смаку. Сіль у їжі також може посилити почуття спраги.

Бортпровідник Томмі Чімато прокоментував пост колеги: “Не забувайте пити воду. Залишайтеся зволоженими. Потрібно мати щонайменше 0,5 літра води на кожен рейс, тому майте це на увазі”.