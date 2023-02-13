Стюардеса розповіла про безкоштовну послугу для літніх людей на будь-якому рейсі

Стюардеса Мігель Муньос розповіла про безкоштовну послугу, яка доступна кожному літньому пасажиру на будь-якому рейсі.

Мігель розкрила, що незалежно від правил авіакомпанії та вартості води на борту літака будь-якому літньому пасажиру обов’язково повинні принести безкоштовно склянку звичайної води, якщо він йому буде потрібний, щоб запитати ліки.

Насправді далеко не всі авіакомпанії подають воду пасажирам безкоштовно, багато хто продає її у пляшках та з великою націнкою.

Колега ж Муньос, бортпровідниця Хелена Афрогі, зазначила, що на борту взагалі можна отримати безкоштовно будь-що (не рахуючи алкоголю, звичайно). Але за деяких умов: якщо ви попросите ввічливо і поряд не стоятиме старший член екіпажу.