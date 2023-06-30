Стюардеса назвала “смертельно небезпечний предмет”, який краще не брати в літак

Стюардеса назвала вейпи та електронні сигарети “смертельно небезпечними” предметами для польоту літаком. Своєю думкою вона поділилася у блозі на The Sun.

За словами анонімної бортпровідниці, електронні сигарети складаються з літій-іонних акумуляторів, які можуть спалахнути в літаку. Наявність хоч одного цього предмета різко підвищить ризик великої пожежі на борту і поставить під загрозу життя всіх пасажирів, заявила автор.

“Але навіть якщо загоряння не буде, через велику кількість диму пасажири можуть вирішити, що почалася пожежа. І хто їх звинувачуватиме в цьому? У мене бували рейси, коли пасажири бачили дим чи пару в салоні, і вони терміново викликали нас. Були випадки, коли люди панікували і дуже голосно кричали “ПОЖЕЖА” в салоні, коли виявлялося, що хтось намагається непомітно вейпити і явно зазнає невдачі”, – розповіла про свій досвід бортпровідниця.

Стюардеса попросила “не ставити екіпаж у таке становище, коли треба заспокоювати весь салон, повний людей, що панікують, і це зовсім не весело”, цитує її видання.

Датчики диму встановлені на борту у великій кількості місць, ніж ви очікуєте, і “іноді вони можуть спрацьовувати навіть від лаку для волосся”, запевняє автор.

“Коли це станеться, кабіна екіпажу отримає всі навороти для пожежі на борту та проведе відповідну контрольну перевірку, яка забирає час та енергію екіпажу та відволікає від навігації”, – додала дівчина.

Крім того, крім того, що це небезпечно, намагатися “парити” в літаку – просто зневажливо стосовно оточуючих. Електронні сигарети мають сильний запах, який може бути неприємним для всіх, окрім курця.

“Це так само неввічливо, як голосно слухати музику або жахливо смердючу їжу”, – зазначила автор замітки.

Бортпровідниця нагадала, що покарання за куріння електронної сигарети в літаку буде таким самим, якби ви дійсно курили: за це може загрожувати штраф чи арешт. Якщо “сильно пощастить”, порушник може опинитися в чорному списку пасажирів і більше не зможе скористатися послугами авіакомпанії.