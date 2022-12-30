Стриптиз, масаж, Туреччина: як заробляють стюардеси, які втратили роботу через пандемію

Пандемія коронавірусу, що впала на світ на початку 2020 року, вплинула на багато сфер життя, і подорожі не стали винятком. Після того як експерти назвали туристів головними рознощиками інфекції, більшість країн закрили кордони та обмежили відвідування пам’яток, багато авіакомпаній призупинили польоти, турагентства збанкрутували, а стюардеси та пілоти почали стрімко втрачати свої робочі місця. Про те, який вплив коронавірус вплинув на співробітників авіаційної сфери, — у матеріалі «ДІП».

Без надії

2020 рік багатьма представниками туристичної індустрії було визнано гіршим за багато десятиліть. Згідно з підрахунками Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), під кінець четвертого кварталу збитки в галузі сумарно мали перевищити 118 мільярдів доларів, а кількість туристів, за даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), знизилася на 63 відсотки за перші півроку від початку поширення пандемії.

«Це руйнівна та невблаганна криза. Авіакомпанії скоротили витрати на 45,8 відсотка, але їх виторг знизився на 60,9 відсотка. В результаті перевізники втратять по 66 доларів на кожного клієнта, який користувався їхніми послугами у 2020 році, а загальний чистий збиток становитиме 118,5 мільярда доларів», — висловлювався генеральний директор IATA Олександр де Жуніак.

Загалом світова туристична спільнота втратила приблизно 460 мільярдів доларів через введені на тлі COVID-19 обмеження, а деякі країни, що залежать від іноземців, що прибувають, стали близькі до руйнування як ніколи раніше.

Проте пандемія справила руйнівний вплив як цифри і великі корпорації, а й окремих живих людей. Крім того, що інфекція забрала життя мільйонів, вона позбавила роботи багатьох співробітників авіаційної сфери. Так, ще в середині 2020 року в мережі почали з’являтися численні розповіді пілотів та стюардес, яким довелося тимчасово піти працювати до супермаркетів чи заправок, щоб виручити хоч якісь кошти.

Крім того, деякі члени екіпажу знайшли своє покликання і в більш несподіваних професіях — наприклад, деякі новозеландські бортпровідниці подалися до стриптизу, а їхні британські колеги почали надавати пасажирам інтимні послуги за гроші або продавати відверті знімки на порталах для дорослих.